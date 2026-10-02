Cử tri xã Bằng Vân kiến nghị đầu tư phát triển hạ tầng

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ĐBQH thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi tại Hội nghị.

Cử tri xã Bằng Vân kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, giao thông, quy hoạch, y tế, giáo dục và việc thực hiện các chế độ, chính sách.

Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh xem xét bố trí nút giao tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trên địa bàn xã ngay trong giai đoạn 1, tạo thuận lợi kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cấp tuyến đường từ ĐT251 đến Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Chí Kiên thuộc thôn Thượng Ân, nhằm bảo đảm giao thông, phục vụ người dân và khách tham quan, phát huy giá trị di tích.

Cử tri cũng đề nghị làm rõ việc chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri thôn Thống Nhất phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Địa phương kiến nghị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tập trung, vì hiện nay đang sử dụng hai trụ sở cách nhau khoảng 7km. Đề nghị sớm cho chủ trương lập Quy hoạch chung xã Bằng Vân, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn 2026-2030.

Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương, các sở, ngành và Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, làm rõ tại Hội nghị. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được Đoàn ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.