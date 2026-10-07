Cử tri xã Avương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, hạ tầng

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Avương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Avương nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn địa phương, thể hiện mong muốn được quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Đáng chú ý, cử tri phản ánh việc tiếp cận công nghệ thông tin tại địa bàn vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ chưa có điện thoại thông minh nên hạn chế trong việc tiếp cận, sử dụng các tiện ích và dịch vụ số. Cử tri đề nghị có giải pháp, cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân từng bước tiếp cận công nghệ thông tin, phục vụ đời sống và thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, nhiều cử tri mong muốn sớm được giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở, đất nông nghiệp, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Về cơ sở hạ tầng, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là tuyến đường vào thôn Aur, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Avương. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành thành phố và xã Avương đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.