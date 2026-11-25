Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 5, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri tại 2 xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ. Ảnh: Trần Cảnh

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Tổ ĐBQH đơn vị số 5 thông tin nhanh kết quả Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố tại kỳ họp, cử tri các địa phương đã kiến nghị đến Quốc hội, ngành chức năng và địa phương những vấn đề liên quan đến đất đai, giao thông.

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Cảnh

Trong đó, cử tri phản ánh tuyến quốc lộ 14C đi qua địa bàn xã Bù Gia Mập, kết nối với tỉnh Lâm Đồng, bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của người dân. Đồng thời, cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới...

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Cảnh

Cùng với kiến nghị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực vùng sâu, vùng xa, cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng sớm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Cảnh

Tại buổi tiếp xúc, Tổ ĐBQH đơn vị số 5 đã ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH thành phố mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, tạo điều kiện để đoàn phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử tại nghị trường trong thời gian tới.