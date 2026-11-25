Cử tri vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mong muốn đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh
(ĐN) - Ngày 25-11, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 5, Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai gồm: ông Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và đại biểu Văn Thúy Anh, chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Phú Nghĩa và Đa Kia sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Tổ ĐBQH đơn vị số 5 thông tin nhanh kết quả Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố tại kỳ họp, cử tri các địa phương đã kiến nghị đến Quốc hội, ngành chức năng và địa phương những vấn đề liên quan đến đất đai, giao thông.
Trong đó, cử tri phản ánh tuyến quốc lộ 14C đi qua địa bàn xã Bù Gia Mập, kết nối với tỉnh Lâm Đồng, bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của người dân. Đồng thời, cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết những vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới...
Cùng với kiến nghị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực vùng sâu, vùng xa, cử tri cũng kiến nghị ngành chức năng sớm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại buổi tiếp xúc, Tổ ĐBQH đơn vị số 5 đã ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH thành phố mong muốn cử tri tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, tạo điều kiện để đoàn phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử tại nghị trường trong thời gian tới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cu-tri-vung-sau-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-mong-muon-dau-tu-ha-tang-phuc-vu-dan-sinh-179096.html