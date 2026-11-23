Tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đã có chuyển biến, song vẫn còn những bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành khối lượng công việc được giao. Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương thực hiện các phương án đã phê duyệt, đẩy nhanh bàn giao, tiếp nhận và đưa tài sản vào khai thác, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026.