Cử tri vùng sạt lở Tân Đức kiến nghị được cấp sổ đỏ
Sinh sống ổn định hơn 20 năm nhưng đến nay các hộ dân di cư khỏi vùng sạt lở tại xã Tân Đức, huyện Ba Vì (cũ) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong kiến nghị được cử tri đề cập tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 (gồm 14 xã, phường thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ và huyện Ba Vì cũ) diễn ra sáng nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cu-tri-vung-sat-lo-tan-duc-kien-nghi-duoc-cap-so-do-246261123185043601.htm