Cử tri vùng cao Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tập và Trà Tân.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, phân cấp nhiệm vụ, chính sách phát triển sâm Ngọc Linh, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, tại xã Trà Tập, cử tri đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cơ chế cho thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh theo Nghị định số 183/2025. Theo cử tri, thời hạn thuê 10 năm và chỉ được gia hạn một lần với thời gian không quá 2/3 thời hạn ban đầu chưa phù hợp với chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây sâm. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế mở đường dân sinh vào vùng trồng sâm, tạo thuận lợi cho người dân chăm sóc cây trồng, phát triển vùng nguyên liệu.

Liên quan đến tổ chức bộ máy và phân cấp nhiệm vụ, cử tri Ngô Tấn Lạc cho rằng, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã phải đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nguồn lực chưa tương xứng. Việc không còn cấp trung gian thẩm định, phê duyệt khiến chính quyền cơ sở phải thực hiện nhiều khâu, từ xây dựng phương án đến thẩm định và tổ chức triển khai, tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Dẫn chứng trong lĩnh vực y tế, ông Lạc cho biết, trạm y tế xã tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ từ trung tâm y tế khu vực nhưng chưa đủ nhân lực chuyên môn để tự tổ chức khám sức khỏe toàn dân. Vì vậy, cần bố trí nguồn lực để địa phương có thể ký hợp đồng với đơn vị y tế có chuyên môn hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Trước khối lượng công việc gia tăng sau sắp xếp đơn vị hành chính, cử tri xã Trà Tập kiến nghị bổ sung 2 biên chế công chức, tương ứng với số lượng đã được giao đầu năm 2026, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các vị trí còn thiếu. Bên cạnh đó, cử tri đề xuất nghiên cứu tăng số lượng đại biểu HĐND xã phù hợp với quy mô diện tích, đặc thù địa bàn miền núi rộng, giao thông chưa đồng bộ, nhiều khu dân cư xa trung tâm, phải đi bộ hàng giờ mới tiếp cận được.

Cử tri xã Trà Tập kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Tại xã Trà Tân, cử tri Nguyễn Lê Anh phản ánh việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp khó khăn do văn bản hướng dẫn giữa các bộ, ngành chưa đồng bộ; nhiều nội dung chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, gây lúng túng trong lập và phê duyệt dự toán. Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân, cộng đồng còn phức tạp, đòi hỏi nhiều hóa đơn, chứng từ. Qua đó, cử tri kiến nghị ban hành bộ hướng dẫn thống nhất, sớm hoàn thiện định mức chi và đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ cơ sở khi thực hiện các khoản chi đặc thù chưa có định mức cụ thể. Đối với chế độ, chính sách ở cơ sở, cử tri Nguyễn Đình Thạch cho rằng, cán bộ thôn vùng miền núi đang đảm nhận khối lượng công việc lớn trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán, đi lại khó khăn nhưng thu nhập chưa tương xứng. Cử tri đề nghị rà soát, nâng mức phụ cấp, bổ sung chính sách thu hút và phụ cấp đặc thù cho cán bộ thôn vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh, thành phố trong việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ phụ cấp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ các chi hội đoàn thể ở thôn.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH thành phố và đại diện các sở, ban, ngành trao đổi, giải trình tại hội nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, các cơ quan chức năng địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, xử lý; những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương và Quốc hội sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, phản ánh tại kỳ họp tới.