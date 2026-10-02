Cử tri vùng biên Tuyên Quang kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc về hạ tầng, an sinh

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên.

Nhiều kiến nghị từ thực tiễn cơ sở

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin khái quát về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, đồng thời trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm.

Từ thực tiễn đời sống và quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, cử tri các xã đã nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến hạ tầng, sản xuất, an sinh xã hội và hoạt động quản lý nhà nước.

Trong đó, cử tri đề nghị bổ sung nguồn lực thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở thôn Thèn Ván; bổ sung kinh phí xây dựng bãi rác thải tập trung và tăng mức phụ cấp cho học sinh.

Đối với hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị ưu tiên đầu tư kết nối Quốc lộ 2 và tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang - Thanh Thủy với khu vực Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long, đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông và viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Một nội dung khác được cử tri đề cập là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Cử tri đề nghị sớm tích hợp các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên một nền tảng thống nhất, qua đó giảm việc cán bộ cấp xã phải theo dõi, xử lý công việc trên nhiều nền tảng khác nhau.

Cử tri cũng đề nghị có giải pháp xử lý dứt điểm những dự án còn tồn đọng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài, tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và đầu tư.

Cử tri đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang

Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp kiến nghị

Thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề nghị các xã tiếp tục tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi theo quy định.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và theo dõi quá trình giải quyết, qua đó chuyển tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp là dịp để Đoàn ĐBQH nắm bắt trực tiếp những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng cao, biên giới; đồng thời tổng hợp những kiến nghị cần được xem xét ở cấp tỉnh và Trung ương.

Trao quà hỗ trợ các địa phương

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang trao 16 suất quà cho người cao tuổi nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); trao 50 triệu đồng hỗ trợ xã Pà Vầy Sủ.

Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Tuyên Quang cũng phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang trao 100 triệu đồng cho các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn và Quảng Nguyên để hỗ trợ công tác an sinh xã hội.

Các hoạt động hỗ trợ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình tiếp xúc cử tri, góp phần chia sẻ với địa phương và người dân, nhất là tại những địa bàn còn gặp khó khăn về điều kiện phát triển và đời sống.