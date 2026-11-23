Quốc hội Khóa XVI

Chiều 23/11, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh gồm Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Chu Mạnh Hùng và Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Điền Nguyễn Đình Xuân tiếp xúc cử tri xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Đình Xuân thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia. Quốc hội cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (ảnh QH).

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân đồng thời thông tin kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp và những kết quả nổi bật trong năm 2026 về xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bày tỏ đồng tình, phấn khởi trước những đổi mới, quyết sách sát thực tiễn của Quốc hội, cử tri xã Mỹ Quý cũng kiến nghị nhiều vấn đề gắn với đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Trong đó, cử tri đề nghị đẩy nhanh việc thống nhất các nền tảng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, có hướng dẫn đơn giản, dễ thực hiện, nhất là đối với người cao tuổi; đầu tư mở rộng tuyến đường tuần tra biên giới; có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ổn định giá vật tư đầu vào và đầu ra nông sản.

Đông đảo cử tri và đại diện các cơ quan tham dự tại hội nghị (ảnh QH).

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị nâng cấp Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây lên cửa khẩu quốc tế, quy hoạch các cụm công nghiệp khu vực biên giới; sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đủ điều kiện. Cử tri cũng đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xây dựng chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị được đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo xã Mỹ Quý tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đại biểu Chu Mạnh Hùng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.