Cử tri Vĩnh Phong, Vĩnh Bình kiến nghị đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông, hỗ trợ sản xuất

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chiều 10/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng Tổ đại biểu số 27 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri hai xã Vĩnh Phong và Vĩnh Bình trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều công trình hạ tầng giao thông thi công kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và việc đi lại của người dân. Một số hộ dân có nhà ở bị nứt, lún do ảnh hưởng từ quá trình thi công đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; trong khi việc sửa chữa các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng còn chậm.

Cử tri hai xã cũng bày tỏ lo lắng trước biến động giá vật tư nông nghiệp và tình trạng giá lúa gạo bấp bênh giữa vụ, cuối vụ. Cử tri kiến nghị ngành chức năng có giải pháp nâng cao giá trị nông sản, bảo đảm thu nhập hợp lý cho người dân; bình ổn giá nhiên liệu, vật tư nông nghiệp; tăng cường kết nối tiêu thụ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật và cung cấp thông tin thị trường.

Các ý kiến, kiến nghị được đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hai địa phương trao đổi, trả lời theo thẩm quyền.