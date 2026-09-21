Cử tri và nhân dân lo lắng về thiếu sách giáo khoa, chất lượng bữa ăn bán trú

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày dự thảo báo cáo công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cử tri và nhân dân đặc biệt đánh giá cao việc kịp thời tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi; các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường…

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến công tác rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra; các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên xe khách giường nằm, khách sạn; một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế…

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Từ những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, ban hành và tham mưu ban hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó, có chính sách giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, cần tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Đẩy nhanh kết nối, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan nhà nước đã có; duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại và người hạn chế kỹ năng số.

Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện ô tô chở khách đường bộ, khách sạn; Xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).