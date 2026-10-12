Cử tri và Nhân dân kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá sẽ tạo những chuyển biến tích cực trong thực tiễn đời sống

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Phạm Thắng)

Ngày 12/10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026.

Tại phiên họp, liên quan đến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài rất phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng thời, đánh giá cao việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức các hội nghị toàn quốc để triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương lần thứ 3, lần thứ 4 khóa XIV.

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực tiễn của đời sống.

Cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự tận tụy, trách nhiệm không quản ngày đêm của các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân trong triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, theo bà Hà Thị Nga, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ lo ngại trước một số vấn đề về: tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; trong lĩnh vực y tế sai phạm vẫn xảy ra gây lo ngại về tính hệ thống trong công tác quản lý.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã gửi tới một số kiến nghị.

Cũng trong phiên họp, báo cáo công tác dân nguyện tháng 9/2026; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, cử tri và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri và Nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Nga, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, Nhân dân quan tâm, phản ánh, như: về tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, chất cấm trong chăn nuôi; về tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua; về tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa kịp thời, chưa đúng quy định; tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư do hát karaoke, tụ tập ăn nhậu kéo dài, sử dụng loa phường sai quy định; tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sự ảnh hưởng từ các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại (đặc biệt là thế hệ trẻ); giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống Nhân dân; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Trong tháng 9, tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, địa điểm tiếp công dân của Quốc hội tăng nhẹ về số lượng người nhưng giảm về số vụ việc so với tháng trước. Các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 2.614 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến (giảm 1.201 đơn so với tháng 8/2026). Qua nghiên cứu, đã chuyển 235 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành 84 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân và nhận được 150 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn đã chuyển trước đó.

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XVI, bà Lê Thị Nga thông tin, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.