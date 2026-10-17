Cử tri và Nhân dân gửi gắm nhiều kiến nghị tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quốc hội Khóa XVI

Theo báo cáo, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội và chiến dịch 500 ngày đêm

Báo cáo nêu rõ, cử tri và Nhân dân bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân. Đất nước tiếp tục giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: QH.

Cử tri, Nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài phấn khởi trước thành công của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4. Đồng thời, mong muốn các chủ trương, nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI, nhất là việc tập trung nhiệm vụ lập pháp ngay từ kỳ họp đầu tiên; đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Việc xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được Nhân dân quan tâm, đánh giá tích cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo. Ảnh: QH.

Trong lĩnh vực đối ngoại, cử tri và Nhân dân đánh giá cao hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, góp phần khẳng định uy tín, vị thế quốc tế và vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả. Cấp xã, phường chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh; việc điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được Nhân dân ghi nhận.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: QH.

Nhân dân cũng đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế và người có công với cách mạng; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trong giáo dục, y tế, việc hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vào đầu năm học 2026-2027 và triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân được đánh giá là những bước tiến đáng ghi nhận.

Cử tri và Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cử tri bày tỏ quan tâm những vấn đề còn bất cập trong đời sống

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân lo ngại tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Các vấn đề được quan tâm còn có tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu chiếm đoạt tài sản; tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước. Tình trạng hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm an toàn thực phẩm, gian lận trong thi cử, ô nhiễm môi trường và ngập úng tại một số thành phố lớn cũng gây băn khoăn.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 17/10. Ảnh: QH.

Cử tri phản ánh thủ tục hành chính ở một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gây phiền hà. Khối lượng công việc của người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở tăng sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường, ngập úng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, thuốc giả, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, cháy nổ, tai nạn giao thông và đuối nước.

Đồng thời, cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là những kiến nghị được phản ánh nhiều lần; hoàn thiện hệ thống dữ liệu tiếp nhận, xử lý kiến nghị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân theo dõi, giám sát.