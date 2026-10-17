Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành KTXH

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã báo cáo trước Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong chương trình sáng nay (17/10), tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã báo cáo trước Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Cử tri tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026, quý sau tăng hơn quý trước, quý III/2026 đạt 9,95% - là mức tăng trưởng cao trên thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng đã quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, các Nghị quyết chiến lược phát triển đất nước ngay sau thành công của Đại hội và kịp thời chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 vừa qua. Đó chính là nền tảng chính trị để lãnh đạo đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nhân dân mong muốn các chủ trương lớn, các Nghị quyết của Đảng sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

Đồng thời, đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Ngay trong kỳ họp thứ nhất, ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước theo luật định, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp. Tại kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, nhất là hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri và nhân dân cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Đảng, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông, giải phóng nguồn lực, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và mọi mặt của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân rất quan tâm, theo dõi và đánh giá rất cao các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian qua. Hoạt động đối ngoại đã khẳng định mạnh mẽ uy tín, vị thế quốc tế, cũng như vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu.

Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sau hơn 1 năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả; cấp xã, phường đã chủ động lãnh đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo kịp thời an sinh xã hội cho nhân dân. Cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi Nhà nước quan tâm điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã; qua đó tạo thêm động lực cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Nhân dân vui mừng về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Nhân dân vui mừng về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế. Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao việc nâng mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng cùng nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đặc biệt, "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã lan tỏa niềm xúc động sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung cao vào mở rộng cơ hội học tập, tổ chức lại hệ thống trường học, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn. Đầu năm 2026 - 2027 đã có 108 trường phổ thông nội trú liên cấp được hoàn thành là bước tiến rất quan trọng trong cải thiện điều kiện học tập của học sinh các xã biên giới. Nhân dân trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, thực hiện chủ trương chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe cho người dân.

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm theo dõi và đồng tình với kết quả xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và lừa đảo trực tuyến.

Nhiều vấn đề dân sinh và an sinh xã hội được cử tri quan tâm

Tuy nhiên, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng cho thấy một số vấn đề cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng. Đơn cử như trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,.. gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân; Tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Lo lắng về những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Hay cácvấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để; Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân. Băn khoăn sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây xuống cấp, lãng phí.

Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cử tri và nhân dân

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu một số kiến nghị trong đó, kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. Theo đó, đặc biệt quan tâm đối với các dự thảo luật được xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 2, bảo đảm đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, bảo đảm vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Chính phủ các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo, tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi. Tiếp tục rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông (nhất là giao thông đường thủy) đuối nước.

Kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và cá nhân có thẩm quyền nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, bảo đảm nội dung trả lời đúng trọng tâm, làm rõ kết quả, tiến độ và trách nhiệm giải quyết. Đối với những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, cần tập trung có giải pháp xử lý dứt điểm và thông tin công khai kết quả giải quyết. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện kết nối dữ liệu về tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và nhân dân thuận lợi trong quá trình theo dõi, giám sát.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.