Cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI

Tại phiên họp, trình bày báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội; kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026, quý sau tăng hơn quý trước, quý III/2026 đạt 9,95% - là mức tăng trưởng cao trên thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dân mong muốn các chủ trương lớn, các Nghị quyết của Đảng sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Ngay trong Kỳ họp thứ nhất, ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước theo luật định, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp. Tại Kỳ họp thứ nhất và kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, nhất là hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Bên cạnh đó, nhân dân vui mừng về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã lan tỏa niềm xúc động sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cử tri và nhân dân quan tâm, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm theo dõi và đồng tình với kết quả xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và lừa đảo trực tuyến.

Cử tri lo ngại lừa đảo trên không gian mạng, hàng giả, ô nhiễm môi trường

Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề chủ yếu cử tri và nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đồng tình ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng cho hay vẫn còn một số vấn đề cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng. Theo đó, cử tri và nhân dân lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,… gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Cử tri và nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Lo lắng về những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Cử tri và nhân dân băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân…

Cử tri và nhân dân còn băn khoăn về tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây xuống cấp, lãng phí...

Kiến nghị có thêm các giải pháp căn cơ phòng ngừa lừa đảo trên mạng, tội phạm công nghệ cao

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở.

Kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo, tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, sử dụng chất tạo lạc Salbutamol trong chăn nuôi…

99,9% kiến nghị cử tri được giải quyết, trả lời

Về kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời 20/20 kiến nghị. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đặt lợi ích của cử tri và nhân dân lên hàng đầu khi thực hiện hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, vừa bảo đảm tính căn cơ, lâu dài, vừa kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đến nay, theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, “điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ”. Đây là kết quả quan trọng được cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị. Tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới nhằm xử lý kịp thời, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao.

“Nhìn chung, các kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, tập trung nghiên cứu, giải quyết và đề ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội”, bà Nga nêu.

Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu lên 4 hạn chế: Việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý; quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do văn bản quy phạm pháp luật chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất; một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ; một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với các bộ, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.