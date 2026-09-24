Cử tri TPHCM kiến nghị sớm đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Chiều 24-9, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, tổ số 6 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tại các phường: Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hoà Hưng và Vườn Lài. Buổi tiếp xúc diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ĐBQH TPHCM tổ số 6 gồm: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ĐBQH tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri kỳ vọng, khi TPHCM triển khai Luật Phát triển đô thị sẽ tạo chuyển biến rõ nét đối với những vấn đề thiết thực như: hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở, môi trường, không gian công cộng, chống ngập, phát triển các khu đô thị mới và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Cử tri Thái Hoàng Minh Lê (phường Bình Tiên) kiến nghị TPHCM sớm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời rà soát các quy định liên quan để bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, thuận lợi và hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực mới cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo cử tri Thái Hoàng Minh Lê, cần quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, tránh tình trạng pháp luật đã có nhưng triển khai chậm hoặc phải qua nhiều thủ tục trung gian. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch thông tin để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát.

Quan tâm đến vấn đề tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, cử tri Phan Thị Mỹ Phụng (phường Bình Tiên) đề nghị, TPHCM quan tâm hơn đến chất lượng các khu tái định cư.

"Tái định cư không chỉ là bố trí chỗ ở mà phải bảo đảm điều kiện sống, hạ tầng giao thông, trường học, y tế, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu. Với người dân phải di dời để thực hiện các dự án lớn, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế phù hợp, hạn chế phát sinh khó khăn sau khi bàn giao mặt bằng", cử tri Phan Thị Mỹ Phụng kiến nghị.

Cử tri Phan Thị Mỹ Phụng (phường Bình Tiên) kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một số ý kiến cử tri đề nghị rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, những khu đất chưa được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng quyền lợi người dân. Đồng thời kiến nghị Đoàn ĐBQH TPHCM cần tăng cường giám sát các dự án trọng điểm, kịp thời phản ánh những vướng mắc từ cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, hài hòa lợi ích chung với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, cử tri Ngô Thị Quỳnh Nga (phường Bình Tiên) đề nghị TPHCM công khai tiến độ các dự án nhà ở xã hội, hoàn thiện chính sách tín dụng và đơn giản hóa thủ tục để người có nhu cầu đủ điều kiện có thể tiếp cận thuận lợi hơn.

Đề cập tình trạng thiếu sách giáo khoa, cử tri Trần Hồng Quang (phường Vườn Lài) phản ánh, nhiều phụ huynh phải tìm nhiều nơi nhưng vẫn không mua được sách cho con, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Cử tri đề nghị khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đồng thời rà soát, chấn chỉnh quy trình in ấn, phát hành và phân phối sách giáo khoa, không để tái diễn tình trạng thiếu sách.