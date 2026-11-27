Sáng 27-11, Tổ đại biểu số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại phường Bình Hưng Hòa, kết nối trực tuyến với các phường: Bình Tân, Bình Trị Đông và Tân Tạo.

Tổ đại biểu số 10 gồm các đại biểu: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tổ đại biểu số 10, Đoàn ĐBQH TPHCM, tiếp xúc cử tri tại phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ các dự án, chính sách đối với người có công, giám sát việc thực thi luật, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm…

Cử tri Trịnh Thị Cửi cho biết, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Công trường thi công dở dang gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, ngập nước và mất mỹ quan đô thị.

Bà đề nghị Đoàn ĐBQH TPHCM kiến nghị cơ quan chức năng rà soát toàn diện tiến độ dự án, xác định rõ trách nhiệm của từng nhà thầu và xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ.

Cử tri Trịnh Thị Cửi nêu ý kiến về dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: LÊ THOA

Cử tri Hoàng Ngọc Mai (phường Bình Hưng Hòa) đề nghị Đoàn ĐBQH TPHCM tăng cường giám sát chuyên đề việc thực thi luật, nghị quyết sau khi ban hành; xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

Ông cũng kiến nghị hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhằm khắc phục tâm lý e ngại rủi ro khi thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề mới hoặc các quy định còn giao thoa.

ĐBQH Phạm Văn Thanh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, ĐBQH Phạm Văn Thanh đề nghị TPHCM rà soát từng gói thầu thuộc dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông cũng yêu cầu công khai thông tin để người dân nắm rõ tiến độ thi công, thời điểm hoàn thành công trình; nếu chậm tiến độ thì nguyên nhân do đâu, ai chịu trách nhiệm cuối cùng.

ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường và thành phố, Đoàn ĐBQH TPHCM đề nghị địa phương tiếp thu, giải quyết và trả lời trực tiếp cử tri. Các đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát đến cùng, nhất là những kiến nghị chính đáng kéo dài qua nhiều lần tiếp xúc.