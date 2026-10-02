Cử tri TPHCM đề nghị có biện pháp mạnh tay hơn nữa xử lý vấn nạn 'rác mạng'

Bên cạnh đánh giá rất cao công tác đảm bảo an ninh trật tự, cử tri đặc biệt quan tâm tình trạng nội dung độc hại, lệch chuẩn trên không gian mạng, tác động đến thanh thiếu niên; đồng thời kiến nghị hoàn thiện chính sách về đất đai, nhà ở, cán bộ cơ sở và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.

Cử tri lo “rác mạng” ảnh hưởng thế hệ trẻ

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là tình trạng nội dung độc hại, phản cảm, lệch chuẩn xuất hiện trên không gian mạng. Cử tri P.Tân Đông Hiệp phản ánh một số cá nhân, hội nhóm sử dụng ngôn từ tục tĩu, xúc phạm danh nhân, xuyên tạc các vấn đề lịch sử, văn hóa, thậm chí lợi dụng những khác biệt vùng miền để kích động chia rẽ.

Cử tri kiến nghị tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng; đồng thời nghiên cứu những giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nội dung độc hại.

Cử tri P.Tân Đông Hiệp chia sẻ những dẫn chứng rất cụ thể về vấn nạn "rác mạng" đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế hệ trẻ

Theo phản ánh, tình trạng một số đối tượng được gọi là “giang hồ mạng” cổ xúy lối sống bạo lực, cùng việc trẻ vị thành niên tiếp xúc quá mức với game bạo lực và mạng xã hội, có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi.

Từ thực tế này, cử tri đề nghị tăng trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới trong việc phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung độc hại; nghiên cứu giải pháp xác thực độ tuổi, kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội, game đối với trẻ em.

Cử tri P.Tân Đông Hiệp - Đơn vị bầu cử số 3

Cử tri cũng đề xuất tăng cường giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, tạo thêm sân chơi, không gian thể thao lành mạnh để thanh thiếu niên có môi trường phát triển phù hợp.

Cử tri kiến nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cử tri Nguyễn Văn Bình (P.Tân Đông Hiệp) bày tỏ phấn khởi trước những kết quả trong phòng, chống cướp giật, trộm cắp trên địa bàn TPHCM. Cử tri đề nghị lực lượng Công an TPHCM (CATP) tiếp tục duy trì các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kết hợp tuần tra công khai và hóa trang để chủ động phòng ngừa, giữ vững địa bàn.

Lãnh đạo P.Tân Đông Hiệp dự hội nghị

Liên quan công tác quản lý, vận hành chung cư, cử tri Nguyễn Huy Hoàng (P.Hiệp Bình) kiến nghị lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền cơ sở, tham gia sâu vào công tác bảo đảm ANTT tại các khu chung cư, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND P.Tân Đông Hiệp theo dõi, nắm bắt kiến nghị của cử tri

Bên cạnh ANTT và môi trường mạng, cử tri dành nhiều thời gian phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đời sống dân sinh.

Trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, cử tri đề nghị tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong cấp giấy chứng nhận tại một số khu dân cư; tăng cường giám sát, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai kéo dài.

Đại diện BCH CAP.Tân Đông Hiệp chủ động ghi nhận, nắm bắt các ý kiến, đóng góp của người dân

Góp ý sửa đổi Luật Đất đai, cử tri đề nghị làm rõ quy định về đất sử dụng đa mục đích, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình thu hồi, sử dụng đất. Đối với lĩnh vực nhà ở, cử tri phản ánh trường hợp nhiều khu vực dân cư vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, đề nghị bổ sung các cơ chế kiểm soát ngay từ khâu nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, hạn chế phát sinh tình trạng người dân đã mua nhà nhưng kéo dài thời gian chờ cấp “sổ hồng”...

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và ông Lê Văn Khảm tiếp xúc với bà con cử tri tại điểm cầu P.Tân Đông Hiệp

Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động tại khu phố. Những người kiêm nhiệm nhiều chức danh, các chi hội cựu chiến binh, người cao tuổi, chữ thập đỏ… đang tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở nhưng chế độ hỗ trợ còn hạn chế.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ghi lại các ý kiến, đóng góp của bà con cử tri để giải đáp và đề xuất trả lời, giải quyết

Một số ý kiến khác đề cập việc nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xây dựng hệ thống dữ liệu về khiếu nại, tố cáo để người dân có thể theo dõi quá trình xử lý; chính sách thuế trong quá trình làm sạch dữ liệu mã số thuế; lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện; tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 1K và nhu cầu tăng cường tiếp xúc cử tri trực tiếp.