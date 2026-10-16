Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều vấn đề, đã giải quyết 51%

Theo báo cáo tổng hợp của UBND thành phố, các kiến nghị tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý dự án, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, giấy phép xây dựng (chiếm khoảng 47%); chế độ, chính sách, an sinh xã hội và cải cách thủ tục hành chính (khoảng 30%); đất đai, giá đất, cấp giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo vệ môi trường (khoảng 20%).

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, giải quyết; đồng thời, Văn phòng UBND thành phố ban hành các văn bản đôn đốc, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nội dung trả lời, bảo đảm kiến nghị của cử tri được tiếp thu và xử lý nghiêm túc.

Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị về việc hỗ trợ tái định cư và bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực quy hoạch, giao thông và hạ tầng đô thị, thành phố tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án quy hoạch treo, chậm tiến độ kéo dài; rà soát quy hoạch phân khu, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và xử lý các điểm nghẽn về điện, nước, chỉnh trang đô thị.

Ở lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, thành phố triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 đối với 87 dự án y tế cơ sở, với kinh phí khoảng 3.720 tỉ đồng; mở rộng chương trình khám sức khỏe miễn phí và thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi trở lên.

Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, thuốc giả; triển khai các chính sách hỗ trợ người có công, giảm nghèo bền vững, đầu tư trường lớp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Đến ngày 12/10/2026, UBND TP Hồ Chí Minh đã trả lời 320/628 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố khóa XI, đạt khoảng 51%.

TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án quy hoạch treo, chậm tiến độ kéo dài; rà soát quy hoạch phân khu. (Ảnh: Xuân Trường).

Theo UBND thành phố, các ý kiến của cử tri phản ánh sát những vấn đề dân sinh như quy hoạch treo, lừa đảo trực tuyến, an toàn thực phẩm, giá cả sinh hoạt, thiếu trường lớp, quá tải y tế và chế độ phụ cấp cán bộ cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, một số kiến nghị còn thiếu thông tin cụ thể; một số nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương hoặc liên quan đến quy hoạch, đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng nên cần thêm thời gian và nguồn lực để giải quyết.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri; tăng cường kiểm tra chất lượng nội dung trả lời, chấn chỉnh các đơn vị chậm trễ. Đồng thời, thành phố đề nghị HĐND phân loại, chuyển kiến nghị theo từng đợt tiếp xúc cử tri và xác định rõ lĩnh vực, thẩm quyền ngay từ đầu để nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết.