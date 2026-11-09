Cử tri Tp.HCM kiến nghị xử lý ùn tắc, rà soát các dự án chậm triển khai

Ngày 9/11, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân (HĐND) Tp.HCM và Tổ đại biểu số 2 HĐND phường Bình Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, một trong những nội dung được cử tri quan tâm là phương án tổ chức giao thông khi triển khai mở rộng Quốc lộ 13. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng cần tính toán phương án phân luồng hợp lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thi công, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân hai bên tuyến đường.

Cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND Tp.HCM.

Đặc biệt, việc mở rộng tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn như Quốc lộ 13 cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ thi công, phương án phân luồng và hệ thống hạ tầng đi kèm.

Cử tri Châu (ngụ phường Bình Hòa, TP.HCM) cho biết, trong quá trình thi công, Quốc lộ 13 thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, mặt đường gồ ghề, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập, đồng thời có phương án tổ chức thi công, phân luồng hợp lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, chỉnh trang mỹ quan đô thị và kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư dọc tuyến Quốc lộ 13.

Quốc lộ 13 đoạn qua phường Bình Hoà hiện nay đang trong giai đoạn "nước rút" thi công mở rộng.

Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng hạ tầng và các điều kiện bảo đảm an toàn tại chung cư cần được quan tâm, nhất là tại những khu vực tập trung đông dân cư, có hoạt động giao thông và kinh doanh sôi động.

Một số ý kiến cử tri khác đề nghị cơ quan chức năng công khai tiến độ thực hiện quy hoạch, rà soát các dự án kéo dài nhiều năm và xem xét thu hồi những dự án đã quá thời hạn triển khai nhưng chưa thực hiện. Đây là những vấn đề được người dân quan tâm, bởi có liên quan trực tiếp đến quyền lợi sử dụng đất, xây dựng nhà ở và ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, cử tri phường Bình Hoà cũng mong muốn các buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND và lãnh đạo địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư phường Bình Hoà, Tp.HCM.

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư phường Bình Hòa, Tp.HCM cho biết, đối với các kiến nghị liên quan đến an toàn giao thông trên Quốc lộ 13, phường sẽ tổng hợp, chuyển đến đơn vị phụ trách tuyến đường để xem xét, giải quyết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Chia sẻ thêm với PV, ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết, đối với những kiến nghị khác của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, lãnh đạo địa phương sẽ chỉ đạo các ban, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời.

Cũng theo ông Tâm, hiện nay trên địa bàn phường Bình Hoà đang phát triển nhiều dự án trọng điểm, trong đó dự án đường Vĩnh Phú 32 dự kiến khởi công trong quý I/2027, trong đó tuyến metro số 2 địa qua địa bàn phường, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Tâm cho biết, hiện công tác kiểm đếm, đo mốc ranh giới đã được tiến hành, công tác bồi thường đối với tuyến metro đi qua địa bàn được triển khai theo mốc thời gian ngày 31/12/2026.

Đối với những vướng mắc về đất đai, phường sẽ rà soát hiện trạng nhà, đất theo quy hoạch, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.