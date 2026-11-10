Cử tri Tp.HCM kiến nghị nâng chế độ đãi ngộ, giữ chân đội ngũ y tế

Cử tri đề nghị nâng chế độ đãi ngộ cho đội ngũ y tế

Ngày 10/11, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) Tp.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Lái Thiêu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND Tp.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tham dự buổi tiếp xúc có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Tp.HCM; bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, Tổ trưởng Tổ đại biểu.

Tại buổi tiếp xúc, bên cạnh những nội dung liên quan đến định hướng phát triển chung của Tp.HCM, cử tri phường Lái Thiêu đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội và chất lượng hạ tầng đô thị.

Cử tri phường Lái Thiêu ý kiến, kiến nghị đến Đại biểu Hội đồng nhân dân Tp.HCM và lãnh đạo địa phương.

Cử tri Nguyễn Sỏi (ngụ khu phố Bình Phước) kiến nghị đến lãnh đạo UBND Tp.HCM, cơ quan ban ngành quan tâm giải quyết các hồ sơ về chế độ, chính sách đối với những gia đình, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực sức khỏe cần phải có các chính sách đãi ngộ phù hợp hơn đối với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế nhằm động viên, khuyến khích lực lượng này yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành.

Cử tri cho biết, trong thời gian qua, dân số trên địa bàn Tp.HCM nói chung và các địa phương nói riêng độ tuổi già hóa cao, đội ngũ y bác sĩ và các trung tâm y tế cơ sở, bệnh viện còn thiếu, đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi cho y, bác sĩ, thu hút nhân tài để có lực lượng chăm sóc sức khỏe và phục vụ người dân ngày càng lớn.

Ngoài ra, cử tri phường Lái Thiêu cũng đề nghị Tổ Đại biểu HĐND Tp.HCM ghi nhận ý kiến, phản ánh đến chính quyền địa phương, thành phố, quan tâm đầu tư, chỉnh trang hệ thống giao thông, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng, góp phần bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và cải thiện chất lượng sinh hoạt của người dân.

Cử tri trăn trở về vấn đề an sinh xã hội, phát triển hệ thống y tế tại địa phương và trên địa bàn Tp.HCM.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là việc quản lý, sử dụng các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án khai thác, sử dụng hoặc chuyển giao những trụ sở này cho địa phương quản lý phù hợp, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài gây lãng phí tài sản công. Việc tận dụng hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có cũng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phục vụ cộng đồng và phát triển địa phương.

Ngoài ra, cử tri cũng đề cập đến việc rà soát, đặt lại tên đường, khu phố trên địa bàn. Việc điều chỉnh tên gọi cần phù hợp với đặc điểm thực tế, bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý hành chính, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, giao dịch và thực hiện các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo phường tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Theo ông Châu, hiện nay phường Lái Thiêu đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với những vấn đề cử tri phản ánh, lãnh đạo phường cùng các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp thu, rà soát và xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để có phương án xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Thay mặt Tổ đại biểu, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tp.HCM trực tiếp trao đổi, trả lời một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, bà Phượng cũng đề nghị lãnh đạo địa phương ghi nhận đầy đủ, phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng thông tin đến cử tri những nội dung trọng tâm dự kiến trình tại Kỳ họp thứ bảy HĐND Tp.HCM khóa XI.

Theo Phó Chủ tịch HĐND Tp.HCM kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực thi pháp luật năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2027.

Bên cạnh đó, HĐND Tp.HCM sẽ xem xét các báo cáo giám sát, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Tp.HCM.

Một số nội dung đáng chú ý tại kỳ họp gồm quyết toán ngân sách năm 2026, dự toán ngân sách năm 2027, kế hoạch đầu tư công năm 2027 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2027 - 2029).

Đáng chú ý, kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án ưu tiên phát triển, cơ chế xã hội hóa trong giải quyết thủ tục hành chính và chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm.