Cử tri Tiên Phước đề nghị nghiên cứu nghị quyết về phát triển du lịch phía Tây thành phố

Đông đảo cử tri cùng các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; kết quả hoạt động của HĐND thành phố và một số nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị ghi nhận 20 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân. Nổi bật là công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định loại đất, bố trí tái định cư; việc bố trí đất ở cho các hộ dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; giải quyết tranh chấp đất đai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống mương thoát nước; bảo đảm an toàn các công trình trong mùa mưa bão. Những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, chính sách đối với người hoạt động ở cơ sở và việc cấp phát báo chí đến đảng viên cũng được cử tri quan tâm, kiến nghị.

Quan cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri kiến nghị các vấn đề tại hội nghị.

Đáng chú ý, cử tri đề xuất HĐND thành phố nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch tại các xã miền núi, trung du phía Tây thành phố; khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn và các sản phẩm đặc trưng địa phương. Đồng thời, kiến nghị nghiên cứu phát triển các hoạt động du lịch, chợ đêm gắn với sông Tiên nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, đại diện các sở, ngành thành phố và đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách. Liên quan đến dự án Liên kết vùng miền Trung đang triển khai trên địa bàn xã, ông Trần Duy Anh – Phó Giám đốc BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp thông tin về tiến độ thi công, những khó khăn trong quá trình thực hiện và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến qua địa bàn xã trong năm 2026.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giải quyết hồ sơ đất đai và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời cho biết, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát những hồ sơ còn vướng mắc, phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời quan tâm xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung – đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, an sinh xã hội, sắp xếp đơn vị hành chính và đầu tư phát triển địa phương. Đối với những nội dung cần tiếp tục xem xét, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.