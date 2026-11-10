Cử tri Thuận An, Thủy Xuân kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hạ tầng

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố trong buổi tiếp xúc với cử tri phường Thuận An.

Tham dự buổi tiếp xúc cử Thuận An có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thành phố 10 tháng đầu năm; kết quả hoạt động của HĐND thành phố, dự kiến nội dung Kỳ họp thường lệ lần thứ 3 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm bố trí văn phòng đăng ký đất đai tại khu vực Thuận An, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị rà soát, đẩy nhanh đo đạc, hoàn thiện hồ sơ các trường hợp còn tồn đọng.

Liên quan đến quỹ đất nuôi trồng thủy sản, đề nghị có cơ chế đấu giá phù hợp đối với diện tích đã được người dân đầu tư, sử dụng ổn định nhiều năm, bảo đảm quyền lợi và sinh kế của các hộ đang trực tiếp sản xuất. Đối với các dự án chậm triển khai, cử tri đề nghị xác định thời gian hoàn thành, công khai tiến độ; dự án không khả thi cần xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, tránh lãng phí đất đai và ảnh hưởng hoạt động sản xuất.

Cử tri cũng phản ánh tuyến đường từ khu vực bờ kè biển Thuận An thuộc tổ dân phố Thai Dương Hạ hiện cao độ thấp, thường xuyên bị sóng biển tràn qua, ngập sâu khoảng 50cm - 80cm khi có triều cường. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với học sinh. Cử tri kiến nghị nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước. Tại tổ dân phố Phú Thuận, cử tri đề nghị đẩy nhanh thi công các đoạn kè xung yếu ở đập Hòa Duân, khắc phục sạt lở chân kè, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Cử tri cũng kiến nghị đầu tư, sửa chữa trường học, nhất là các dãy phòng xuống cấp, đồng thời có lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2027 - 2030. Đại diện lãnh đạo phường Thuận An đã trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Người dân Thuận An kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất và yêu cầu phát triển địa phương. Đây là cơ sở để đại biểu HĐND, cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương phối hợp rà soát dự án chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp; ưu tiên công trình phòng, chống sạt lở, ngập úng. Chủ động phương án ứng phó thiên tai tại các khu vực xung yếu, không để bị động trong mùa mưa bão. Với các dự án hạ tầng chiến lược dự kiến triển khai năm 2027, UBND phường cần phối hợp tuyên truyền, kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước và người dân. Thành phố làm việc với Trung ương để huy động nguồn lực cho tuyến đường ven biển và đê chắn sóng cảng Chân Mây, tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng. Đây là công trình quan trọng đối với kết nối giao thông, phát triển kinh tế biển và phòng, chống thiên tai.

Đồng chí yêu cầu quản lý chặt hoạt động nuôi trồng thủy sản, mặt nước đầm phá, xử lý lấn chiếm, bảo vệ môi trường và sinh kế người dân; phát huy vai trò hệ thống chính trị trong vận động Nhân dân hiến đất mở đường, chỉnh trang khu dân cư trên tinh thần tự nguyện, dân chủ. Đồng thời đề nghị, UBND phường phân loại kiến nghị, xác định thẩm quyền, thời hạn giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo thành phố. Cần công khai lộ trình, tiến độ để cử tri theo dõi, giám sát.

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri phường Thủy Xuân.

Cùng ngày, buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thủy Xuân có các ông: Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Sau khi nghe thông tin dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX; tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố từ đầu năm đến nay, cử tri phường Thủy Xuân nêu các đề xuất liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng trên địa bàn phường.

Cử tri phường Thủy Xuân kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường tiểu học, THCS Thủy Biều và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đề xuất tăng cường kết nối các mô hình kinh tế cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tham gia phát triển làng nghề, dịch vụ. Đồng thời, quan tâm tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với áo dài, ẩm thực nhằm quảng bá sản phẩm địa phương và mở rộng cơ hội kinh doanh cho người dân.

Cử tri phường Thủy Xuân nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đối với hạ tầng, cử tri phản ánh, dù phong trào hiến đất mở đường được người dân tích cực hưởng ứng, các thiết chế phục vụ sinh hoạt cộng đồng như sân bóng, công viên vẫn còn hạn chế. Một số đình làng trên địa bàn đã xuống cấp, cần được quan tâm bố trí nguồn lực để tu bổ, sửa chữa.

Đại diện Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình một số nội dung tại hội nghị. Những vấn đề còn lại sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.