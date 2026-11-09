Cử tri Thoại Sơn kiến nghị mở rộng đường đi Rạch Giá, thu hút đầu tư khu công nghiệp

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang số 12 tiếp xúc với cử tri xã Thoại Sơn.

Ngày 9/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang số 12 tiếp xúc cử tri xã Thoại Sơn, thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Cử tri kiến nghị quan tâm hướng dẫn thủ tục, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công khi qua đời; nghiên cứu phương án sắp xếp chợ hợp lý và đầu tư, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh để kịp thời truyền tải thông tin đến người dân. Một số ý kiến đề nghị địa phương định hướng, hỗ trợ các hộ có vườn tạp phát triển mô hình du lịch sinh thái, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang số 12.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị tính toán, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất trước tác động của biến đổi khí hậu. Về hạ tầng, cử tri kiến nghị nghiên cứu mở rộng tuyến đường Thoại Sơn - Rạch Giá, tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch. Đồng thời, cần có giải pháp thu hút đầu tư xây dựng khu công nghiệp, tạo thêm việc làm và cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến; đồng thời giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.