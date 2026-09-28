Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri thành phố trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực và trách nhiệm tương ứng

Chia sẻ trực tiếp tại các buổi tiếp xúc cũng như gửi gắm kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, một trong những nội dung mà cử tri Thành phố quan tâm nhiều đó là việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật của Quốc hội, việc hoàn thiện thể chế và bảo đảm điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai Luật Phát triển đô thị - có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Cử tri kỳ vọng, khi Thành phố triển khai Luật Phát triển đô thị sẽ tạo đột phá, những chuyển biến rõ nét đặc biệt là đối với những lĩnh vực trước đây còn gặp nhiều điểm nghẽn, khó khăn cho phát triển như: hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở, môi trường, không gian công cộng, chống ngập, phát triển các khu đô thị mới và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị...

Bà Lê Thị Yến Nhi, phường Bến Thành cho rằng, sau hơn một năm thực hiện, mô hình mới đã có những chuyển biến tích cực, chính quyền cơ sở gần dân hơn. Tuy nhiên, bà nhận thấy ở cơ sở vẫn còn những khó khăn về thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, trụ sở và điều kiện làm việc. Bà Nhi kiến nghị khi phân cấp, phân quyền cho phường thì phải đi liền với nguồn lực và trách nhiệm tương ứng; không nên để cơ sở được giao thêm nhiệm vụ nhưng thiếu người, thiếu kinh phí, thiếu cơ sở vật chất; cuối cùng người dân vẫn phải đi nhiều nơi, tốn nhiều thời gian để giải quyết công việc.

Đặc biệt, bà Nhi kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc đánh giá thực chất hiệu quả của chính quyền 2 cấp từ góc nhìn của người dân, chứ không chỉ đánh giá trên báo cáo hành chính. Đồng thời, bà Nhi kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội cũng quan tâm hơn đến cơ chế để người dân được tham gia quá trình phát triển Thành phố.

“Những chính sách lớn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giao thông, nhà ở, môi trường… đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, tôi mong muốn tiếng nói của người dân từ khu phố, phường được tổng hợp, phản ánh đầy đủ lên các cấp có thẩm quyền, đồng thời sau khi kiến nghị được chuyển đi, cử tri cũng được biết cơ quan nào chịu trách nhiệm, hướng xử lý và kết quả cụ thể”, bà Nhi nói.

Cử tri Thành phố tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Về việc làm luật của Quốc hội, bà Hoàng Thị Lợi, phường Sài Gòn cho rằng, thời gian qua, Quốc hội đã xem xét thông qua số lượng lớn các luật, trong đó có nhiều luật quan trọng.

Theo thông tin, kỳ họp sắp tới, dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách nhà nước và các dự án luật, nghị quyết khác. Với tốc độ làm việc cao để có đủ các văn bản trong hệ thống pháp luật bảo đảm cho bộ máy nhà nước vận hành tốt trong bối cảnh đổi mới, phát triển hiện nay của đất nước, cử tri mong Quốc hội xem xét toàn diện ban hành hoặc sửa đổi bổ sung các luật để luật khi ban hành đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước và mang tính ổn định lâu dài.

Đối với Luật Phát triển đô thị, cử tri Đoàn Đình Dũng, phường Cầu Ông Lãnh cho rằng Luật sẽ giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở pháp lý để phát huy thế mạnh của một đô thị đặc biệt, khơi thông các tài nguyên, thế mạnh có sẵn cùng nguồn lực trong nhân dân; mở rộng không gian phát triển mà Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò điều phối và dẫn dắt. Cử tri Dũng mong rằng, trong thực thi Luật Phát triển đô thị, phải phân quyền cho cơ sở đủ mạnh, đủ tầm và triệt để, để chính quyền cơ sở dám quyết định, dám thực hiện và dám chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, để việc phân quyền cho cơ sở đạt hiệu quả, phải xác định rõ vị trí việc làm, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn; tránh tình trạng lạm quyền, vượt quyền và phải có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Người dân là trung tâm của sự phát triển

Cử tri Thành phố mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, nhưng đồng thời phải phát triển hài hòa, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Bà Lê Thị Yến Nhi gửi gắm đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cần tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa tiếng nói của người dân với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, để những vấn đề từ cuộc sống thực tế được phản ánh và giải quyết ngày càng thiết thực hơn.

Trong đó, bà rất quan tâm đến vấn đề chỉnh trang và phát triển đô thị. Hiện nay, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị. Đây là chủ trương cần thiết, nhưng cử tri mong phát triển đô thị phải đi đôi với bảo đảm quyền lợi và chất lượng cuộc sống của người dân. Khi thu hồi đất, di dời, tái định cư, cần bảo đảm cho người dân không chỉ có nơi ở mới mà còn phải có điều kiện sống, sinh kế, trường học, y tế, giao thông và môi trường tương đương hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cử tri kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Bà Nhi cũng kiến nghị Trung ương và Thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các tuyến metro và giao thông công cộng, đồng thời phải có sự kết nối đồng bộ giữa metro, xe buýt, bãi đỗ xe và các khu dân cư để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện công cộng thay cho các phương tiện cá nhân.

Bên cạnh giao thông, khu vực trung tâm cần đặc biệt quan tâm đến môi trường, cây xanh, vỉa hè, không gian công cộng, trật tự đô thị và an toàn cho người đi bộ. Thành phố hiện đại không chỉ có những công trình lớn, mà trước hết phải là nơi người dân sống thuận tiện, an toàn và có chất lượng. Cử tri mong Thành phố sẽ thật sự là một Thành phố đáng sống.

Cũng liên quan hoạt động an sinh xã hội cho người dân, cử tri Hoàng Thị Lợi cho biết, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Trung ương về chăm sóc sức khỏe toàn dân, các địa phương đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử, theo dõi sức khỏe của toàn dân. Đây là chủ trương rất nhân văn, có lợi cho người dân nhưng cách tuyên truyền và triển khai thì ngành y tế nên rút kinh nghiệm.

Cử tri Hoàng Thị Lợi đề nghị Quốc hội xem xét thêm và có nghị quyết về việc có thể mở rộng việc tầm soát chuyên sâu, nhất là các bệnh nan y thay vì tầm soát đại trà như hiện nay; bởi việc phát hiện bệnh sớm sẽ tiết kiệm chi phí và duy trì sự sống cho người bệnh. Đây chính là giải pháp căn cơ và được người dân quan tâm, mong muốn.

Cùng với đó, cử tri Thành phố cũng kiến nghị về lĩnh vực giáo dục nhất là việc trang bị sách giáo khoa cần chú ý bảo đảm đầy đủ cho học sinh khi bước vào năm học mới; các môn học tích hợp cần xem xét lại đã thật sự hiệu quả và phù hợp chưa? Việc triển khai các ứng dụng chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã đơn giản, an toàn, đáp ứng được yêu cầu của người dân hay chưa?

Trên địa bàn Thành phố hiện nay, tình trạng kẹt xe và ngập nước, di dời nhà ở ven kênh rạch, ô nhiễm môi trường… vẫn là vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Cử tri mong những hạn chế trên sẽ sớm được Thành phố khắc phục bằng những giải pháp căn cơ, bền vững để người dân yên tâm hơn.

Tiếp thu ý kiến của cử tri Thành phố, các đại biểu Quốc hội hứa sẽ chuyển đến cơ quan chức năng những băn khoăn, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền đồng thời sẽ tổng hợp để đưa ra tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.