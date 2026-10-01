Cử tri thành phố Đồng Nai kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà phát triển bứt phá

Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. ảnh: Công Nghĩa

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Bùi Xuân Thống và Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Trần Phương Hà.

Cử tri mong Đồng Nai phát triển đột phá

Trước khi hội nghị diễn ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận 24 ý kiến của cử tri 10 phường. Tại hội nghị, có 18 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp. Các cử tri đều thể hiện sự quan tâm sâu sát đến sự phát triển của đất nước và thành phố trong tình hình mới; đồng thời, đánh giá cao những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Về định hướng phát triển của thành phố Đồng Nai, trọng tâm là việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 gắn với Trung tâm chính trị - hành chính, cử tri phường Trấn Biên nhìn nhận đây là chủ trương đúng đắn. Thành phố Đồng Nai cần một trung tâm hành chính xứng tầm với vị thế mới. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị cần quản lý quỹ đất theo tầm nhìn dài hạn, bảo đảm dư địa phát triển lâu dài.

Từ góc nhìn kinh tế, cử tri Thân Đức Bách (tổ 17, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân) cho rằng, nếu tiếp tục dựa vào đất đai, lao động giá rẻ và gia công, dư địa tăng trưởng của thành phố sẽ cạn kiệt. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên nguồn lực để thành phố Đồng Nai chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm dữ liệu làm nền tảng.

Góp ý về không gian đô thị, cử tri phường Biên Hòa đánh giá Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 là cơ hội lớn để địa phương bứt phá. Quy hoạch thành phố Đồng Nai phải đồng bộ với quy hoạch quốc gia, giữ hành lang giao thông sinh thái chiến lược. Cử tri kiến nghị lập trục Bắc - Nam lộ giới 60m qua phường Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) kết nối sang phường Đông Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm giảm tải cho đường Bùi Hữu Nghĩa, định hướng tuyến Bùi Hữu Nghĩa thành đường nội thị ven sông. Đồng thời, cần sớm đầu tư trục cảnh quan ven sông Đồng Nai và quy hoạch nhà ga metro tại phường Biên Hòa.

Cử tri các phường phát biểu nhiều lượt ý kiến thể hiện tinh thần mong muốn thành phố ngày càng phát triển. Ảnh: Công Nghĩa

Về quy hoạch hạ tầng chiến lược, cử tri Nguyễn Viết Công (khu phố 11, phường Tam Hiệp) đề nghị đầu tư hạ tầng đồng bộ, tầm nhìn dài hạn để tránh biến Đồng Nai thành điểm nghẽn của vùng. Cử tri kiến nghị xây dựng Chương trình hạ tầng giao thông chiến lược thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2050, tầm nhìn 2100, ưu tiên mạng lưới metro, đường sắt hàng hóa kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các cảng biển.

Giải quyết điểm nghẽn hạ tầng xã hội

Trong nhóm ý kiến về hạ tầng xã hội, cử tri tập trung phân tích áp lực lên đời sống dân sinh. Cử tri phường Trảng Dài nêu khó khăn khi địa phương chưa có trường THPT công lập, học sinh phải đi học xa gây áp lực giao thông. Cử tri mong thành phố sớm đầu tư trường THPT công lập trên địa bàn; đồng thời, tháo gỡ thủ tục để triển khai nhanh tuyến đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp theo hình thức đối tác công tư (PPP), giảm tải cho đường Đồng Khởi.

Các đại biểu Quốc hội ghi nhận ý kiến phát biểu của cử tri tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Tại phường Phước Tân, cử tri kiến nghị đánh giá năng lực tiêu thoát nước của lưu vực sông Buông (khoảng 40 ngàn hécta). Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến khu vực hạ lưu sông ngập úng phức tạp, cần khảo sát nạo vét và khơi thông các tuyến kết nối.

Liên quan đến giao thông, cử tri Phạm Quốc Hoàng (khu phố 3, phường Long Bình) đề nghị sớm đưa vào kế hoạch đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ cầu Săn Máu đến Công viên 30-4) và đẩy nhanh hồ sơ nghiên cứu khả thi mở rộng đường Bùi Văn Hòa kết nối quốc lộ 51 với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc chậm triển khai các dự án này sẽ khiến tình trạng ùn tắc trầm trọng hơn.

Cử tri Lê Văn Linh (khu phố 5, phường Hố Nai) đề xuất các giải pháp giảm tải quốc lộ 1A bằng việc mở rộng đường Điểu Xiển, đường Nguyễn Trường Tộ, làm cầu vượt nút giao Hoàng Văn Bổn, lắp đèn tín hiệu tại đường Cơ Giới và đầu tư tuyến 768B nối từ Trảng Dài qua Hố Nai kết nối xã Bình Minh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu làm rõ thêm những nội dung mà cử tri nêu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Tại phường Long Hưng, cử tri Dũ Văn Hiền (khu phố 4) phản ánh áp lực lớn lên hạ tầng. Các dự án nhà ở xã hội quy mô 6.500 căn sẽ kéo theo 20-23 ngàn nhân khẩu, trong khi phường chỉ có 1 trường THPT công lập. Cử tri đề nghị quy hoạch thêm trường học và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng trước khi giao nhà.

Cử tri Đồng Nai trách nhiệm với đất nước

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp thu các ý kiến và trao đổi một số vấn đề trọng tâm. Ông đánh giá, các phát biểu tại hội nghị thể hiện trách nhiệm và khát vọng lớn lao của cử tri đối với sự phát triển của thành phố Đồng Nai và đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đồng Nai phát biểu ý kiến với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Ông Lê Minh Trí cho rằng: "Thành phố Đồng Nai có rất nhiều lợi thế phát triển, trong đó sân bay Long Thành là lợi thế đặc biệt, giúp địa phương vừa phát triển đô thị, dịch vụ, logistics; tạo thuận lợi trong kết nối giữa Đồng Nai với các thành phố lớn trên thế giới. Thành phố cần xác định đây là lợi thế đặc biệt, từ đó đề ra các chiến lược dài hạn để khai thác tối đa tiềm năng sân bay mang lại, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững".

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố Đồng Nai phù hợp với mục tiêu chung của quốc gia. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực chính, thay thế cho tài nguyên đất đai và lao động giá rẻ. Việc phát huy lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành là điểm nhấn về phát triển đô thị, dịch vụ, giúp thành phố kết nối quốc tế. Quá trình này cần lộ trình cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Trao đổi về an ninh trên không gian mạng và tình trạng lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp, ông Lê Minh Trí cho biết, Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe. Đồng thời, việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân là yếu tố then chốt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Về công tác y tế, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân làm cơ sở triển khai đồng bộ. Trước nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt lao động, Trung ương đã có chính sách khuyến khích phát triển dân số. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo trẻ em sinh ra được chăm sóc, phát triển toàn diện.

Đối với kiến nghị xử lý dự án tồn đọng, ông Lê Minh Trí đánh giá thành phố Đồng Nai đang đi đầu trong việc xác định phương án xử lý cơ sở nhà đất dôi dư và được Trung ương ghi nhận. Trong tổng số 279 dự án, địa phương đã có phương án xử lý 152 dự án không vướng mắc; 89 dự án đang tiếp tục lập phương án (trong đó 38 dự án cần nghiên cứu thêm). Các dự án vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương.

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh: “So với tình hình chung cả nước, thành phố Đồng Nai làm tốt công tác xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Với những trường hợp còn lại, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ, báo cáo các ngành trung ương có góp ý hoặc chỉ đạo để xử lý dứt điểm, bởi lẽ, các dự án còn chậm được xử lý ngày nào sẽ gây lãng phí ngày đó”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Cử tri bày tỏ vui mừng khi về dự hội nghị và được đại biểu chia sẻ nhiều mối quan tâm sâu sắc. Ảnh: Công Nghĩa

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao đổi với đại diện các sở, ngành và lãnh đạo phường Trấn Biên sau hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa