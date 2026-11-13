Cử tri tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết

* Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh đã TXCT các xã Ái Tử, Triệu Bình.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ái Tử- Ảnh: M.L

Cử tri các địa phương bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong 10 tháng năm 2026. Đồng thời mong muốn, các cấp, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách để duy trì đà tăng trưởng, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cử tri vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh: M.L

Kiến nghị một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, cử tri xã Ái Tử đề nghị khẩn trương triển khai các phương án gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn đã diễn ra nhiều năm nay; cùng với đó, quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng, các đập ngăn mặn nhằm bảo đảm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân...

Cử tri xã Triệu Bình kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đất đai; chế độ cho đội ngũ cán bộ cấp thôn; hỗ trợ sửa chữa các công trình trường, lớp học và vấn đề bất hợp lý tại các trường học khi triển khai thu thuế giá trị gia tăng đối với tiền ăn bán trú của học sinh…

Đại diện lãnh đạo xã Triệu Bình làm rõ kiến nghị cử tri - Ảnh: M.L

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trao đổi, làm rõ các nội dung cử tri quan tâm theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri - Ảnh: M.L

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phát huy trách nhiệm, lắng nghe và giải quyết thoả đáng những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân theo thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, làm cơ sở đề xuất với cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Mai Linh

* Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Vĩnh Quyền, Phó ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Hồ Thúy Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập đã TXCT tại xã Tân Lập.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh.

Cử tri xã Tân Lập phát biểu tại buổi tiếp xúc - Ảnh: L.O

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, môi trường và đời sống dân sinh. Trong đó, đề nghị quan tâm, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp tại các thôn: Cu Ty, Ta Xía, Tân Thuận, Tân Liên, Bù Vây; đầu tư hệ thống giao thông kết nối các khu dân cư, bảo đảm an toàn và thuận lợi cho người dân đi lại.

Cử tri cũng kiến nghị có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, quản lý hoạt động khai thác, nạo vét sông suối, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời đề nghị hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; quan tâm cấp điện cho một số hộ dân, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và xem xét chế độ phụ cấp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: L.O

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung cần tiếp tục xem xét, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.