Cuộc tiếp xúc cử tri ghi nhận, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Lê Thị Song An thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đến cử tri xã Bình Hiệp tại Hội nghị.

Thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Lê Thị Song An cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh có 192 ý kiến phát biểu tại kỳ họp, tích cực tham gia xây dựng pháp luật và thảo luận các nội dung trong chương trình. Trong năm 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 46 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và chuyển hàng trăm ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Hiệp nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác giảm nghèo, y tế, tình hình giá cả thị trường, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Hiệp.

Cử tri Nguyễn Xuân Hải, ấp Cái Đôi, xã Bình Hiệp cho rằng, Đảng, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dân, trong đó có các giải pháp giảm thuế, điều hành giá xăng dầu, điện; tuy nhiên, giá nhiều mặt hàng trên thị trường vẫn tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát giá cả, góp phần giảm áp lực chi tiêu cho người dân.

Cử tri Đào Văn Hùng, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp phản ánh những khó khăn về kinh phí hoạt động và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ ấp, khu phố. Theo cử tri, lực lượng này đảm nhiệm nhiều công việc tại địa bàn dân cư nhưng chưa được bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên, đời sống còn khó khăn. Cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí kinh phí hoạt động, hỗ trợ chế độ phụ cấp phù hợp để đội ngũ cán bộ cơ sở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, cử tri xã Bình Hiệp kiến nghị các đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng quan tâm, sớm triển khai nâng cấp Quốc lộ 62, đầu tư tuyến N1 và xây dựng đường tuần tra biên giới, góp phần cải thiện giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin khái quát với cử tri về tình hình thế giới, trong nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 và phương hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước trong năm 2027.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp.

Đại tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh Tây Ninh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập và điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ trong quá trình phát triển.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc người dân địa phương đang quan tâm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội, Đại tướng nhấn mạnh, mục tiêu phát triển phải gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm an sinh cho người dân. Tỉnh cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn. Các dự án giao thông trọng điểm, nhất là tuyến Tân An - Bình Hiệp và dự án nâng cấp Quốc lộ 62, cần được tăng cường giám sát tiến độ, kịp thời công khai thông tin những khó khăn, vướng mắc để người dân nắm bắt, đồng thuận.

Đại tướng lưu ý tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và phát huy đạo lý tri ân. Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, giao nhiệm vụ cho cấp xã phải gắn với bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện. Chính quyền cơ sở cần phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tránh tư duy máy móc, rập khuôn, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Đối với các địa bàn biên giới, cần kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao 40 phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt.