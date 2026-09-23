Cử tri Tân Thành, Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án ĐT719, ĐT719B

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị tỉnh sớm rà soát, triển khai chính sách xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II theo quy định, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ giáo viên.

Các đại biểu chủ trì hội nghị TXCT tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Minh Vân

Liên quan lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị sớm thi công cầu Sông Đợt qua thôn Hiệp Tân. Theo phản ánh, cầu hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh, nhất là trong mùa mưa, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất và vận chuyển nông sản của người dân.

Đối với Dự án ĐT719, ĐT719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, cử tri phản ánh dự án triển khai từ năm 2022 nhưng đến nay chưa hoàn thành; một số nội dung liên quan đến bồi thường, đền bù chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến đời sống và việc vận chuyển hàng hóa. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án.

Cử tri xã Tân Thành phát biểu tại buổi TXCT. Ảnh: Minh Vân

Cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sửa chữa tuyến đường liên thôn Hiệp Tánh - Hiệp Phước; hỗ trợ xây dựng đập ngăn mặn Sông Phan và tiếp tục triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Vân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến ghi nhận các ý kiến trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri. Qua tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh có thêm thông tin về những vấn đề người dân quan tâm để giám sát, kiến nghị và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao quà tặng học sinh vượt khó, học giỏi xã Tân Thành. Ảnh: Minh Vân

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh tại diễn đàn Quốc hội.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao 10 suất quà tặng học sinh vượt khó, học giỏi xã Tân Thành nhân dịp Tết Trung thu.