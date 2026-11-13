Cử tri Tân Hiệp lo giá lúa giảm, vật tư nông nghiệp tăng

Cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng giá lúa giảm mạnh vào thời điểm thu hoạch.

Ngày 13/11, Tổ đại biểu số 22 HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Tân HIệp trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri phản ánh giá lúa giảm mạnh vào thời điểm thu hoạch, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư phục vụ sản xuất tăng cao. Đáng lo ngại, một số loại vật tư nông nghiệp chưa bảo đảm chất lượng, làm tăng chi phí canh tác, ảnh hưởng lợi nhuận của nông dân.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, quản lý thị trường, ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng; đồng thời có giải pháp hỗ trợ sản xuất, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ngoài ra, cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm kiểm tra, hướng dẫn xử lý hồ sơ xin mở rộng nghĩa trang của Giáo xứ Phan Sinh tại ấp Kênh 10, đáp ứng nhu cầu thực tế của giáo xứ và người dân.

Đại biểu HĐND tỉnh và xã Tân Hiệp đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận những vấn đề vượt thẩm quyền để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.