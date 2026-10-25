Cử tri Serbia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử có ý nghĩa bước ngoặt

Dù 6,4 triệu cử tri Serbia có thể lựa chọn giữa 18 đảng phái trong cuộc đua vào quốc hội gồm 250 thành viên, song cuộc bầu cử này được đánh giá là cuộc cạnh tranh giữa Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic và phong trào “Danh sách Sinh viên” vừa được thành lập.

Việc bỏ phiếu đang diễn ra tại 8.392 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc dưới sự giám sát của các quan sát viên trong nước và quốc tế. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng và dự kiến ​​đóng cửa lúc 8 giờ tối theo giờ địa phương.

Cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đi bỏ phiếu. Nguồn: X/TASS

Với việc các ứng cử viên chính được cho là đang bám sát nhau trong các cuộc thăm dò dư luận, đây là cuộc bầu cử khó đoán nhất trong những năm gần đây tại Serbia. Tỷ lệ cử tri đi bầu dự kiến ​​sẽ cao.

Mặc dù trước đây ông Vucic thường xuyên áp đảo phe đối lập chia rẽ của Serbia, nhưng phong trào sinh viên vừa thành lập được đánh giá là một đối thủ khó chịu, đủ sức làm lung lay vị thế của ông ở Serbia kể từ khi đảng của ông lên nắm quyền cách đây 14 năm.

Nếu đảng SNS giành chiến thắng, ông Vucic sẽ trở thành thủ tướng sau khi hoàn thành gần trọn hai nhiệm kỳ tổng thống. Ông đã từ chức tổng thống tháng trước để lãnh đạo chiến dịch tranh cử.

Cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: GI

Làn sóng biểu tình sinh viên tại Serbia đã bùng nổ dữ dội sau sự việc 16 người thiệt mạng cách đây hai năm khi một mái che bê tông sụp đổ tại một nhà ga xe lửa.

Bất chấp các cuộc biểu tình, ông Vucic vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ đông đảo cử tri Serbia, những người ngưỡng mộ và xem ông là một nhà lãnh đạo tài ba, có thể dẫn dắt đất nước vượt qua những bất ổn toàn cầu.

Phong trào “Danh sách Sinh viên” mới thành lập khác biệt so với bất kỳ tổ chức chính trị nào ở Serbia trước đây. Phong trào này được hình thành bởi sinh viên đại học nhưng không ai trong số họ thực sự có tên trong danh sách ứng cử viên. Thay vào đó, các ứng cử viên là những chuyên gia, vận động viên, nông dân và nghệ sĩ ít được biết đến.

Ông Vucic cho biết đảng của ông sẽ chấp nhận thất bại nếu thua cuộc bầu cử. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào có thể nổ ra để cáo buộc gian lận trong trường hợp đảng của ông thắng cử sẽ bị dập tắt ngay lập tức.