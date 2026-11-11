Cử tri Rạch Giá kiến nghị nâng mức vay cho sinh viên, tháo gỡ vướng mắc quy hoạch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong (thứ hai, từ trái qua) tiếp xúc cử tri phường Rạch Giá.

Chiều 11/11, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đại biểu: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Minh Trung; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hoàn Xuân và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang Đoàn Hữu Thắng tiếp xúc cử tri phường Rạch Giá trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri Phạm Thị Miễu kiến nghị chấn chỉnh hoạt động tại Trung tâm thương mại Rạch Giá và chợ Nguyễn Thoại Hầu.

Tại hội nghị, cử tri Phạm Thị Miễu phản ánh Trung tâm Thương mại Rạch Giá còn nhiều diện tích bên trong bỏ trống, cảnh quan nhếch nhác, chưa thu hút tiểu thương vào kinh doanh. Trong khi đó, tại chợ Nguyễn Thoại Hầu, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, thiếu lực lượng bảo vệ, giữ xe và bảo đảm an ninh trật tự gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường. Cử tri đề nghị kiểm tra, sắp xếp lại hoạt động hai khu chợ.

Liên quan dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Thị Hồng Gấm nối dài, cử tri cho biết còn 5/39 hộ dân và 2 hộ liên quan chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thi công. Tuyến đường thường xuyên ngập nước, sình lầy khi mưa, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là học sinh hai trường lân cận. Cử tri kiến nghị chính quyền đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành công trình.

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Thị Trâm Anh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, xem xét nâng mức vay tín dụng cho học sinh, sinh viên. Theo cử tri, mức vay khoảng 40 triệu đồng/năm chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, trong khi chi phí học tập ngày càng cao, có trường có mức học phí vượt 60 triệu đồng/học kỳ. Việc điều chỉnh mức vay phù hợp sẽ góp phần giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, không bị gián đoạn vì thiếu kinh phí.

Cử tri Nguyễn Phước Thiện đề nghị làm rõ quy hoạch tuyến đường Phạm Ngọc Thạch kéo dài, xác định cụ thể tiếp tục triển khai hay dừng thực hiện. Tình trạng quy hoạch chưa rõ ràng khiến người dân gặp khó khăn trong sửa chữa nhà ở, chuyển nhượng đất và ảnh hưởng đến cuộc sống, giá trị tài sản.

Cử tri Huỳnh Sông Tiền kiến nghị ngành điện lực cần minh bạch thông tin tiền điện.

Cử tri Huỳnh Sông Tiền đề nghị ngành điện lực nâng cao tính minh bạch trong cung cấp thông tin tiền điện qua ứng dụng quản lý khách hàng. Hiện nay, ứng dụng chủ yếu thông báo tổng số tiền phải thanh toán, chưa thể hiện đầy đủ chỉ số điện kỳ trước, chỉ số kỳ hiện tại và sản lượng điện tiêu thụ (kWh). Đặc biệt, thời hạn thanh toán cuối cùng trước khi ngừng cung cấp điện cũng chưa được thông tin rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế phát sinh thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, đối với hệ thống chợ xuống cấp, ngân sách nhà nước sẽ không tiếp tục bố trí vốn sửa chữa, cải tạo. Địa phương cần rà soát, đề xuất danh mục kêu gọi đầu tư xã hội hóa, phối hợp ngành chức năng thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý chợ.

Về dự án đường Lê Thị Hồng Gấm còn vướng mắc, phường cần rà soát tính pháp lý, làm việc với đại diện các hộ dân; nghiên cứu kết hợp vận động với chính sách hỗ trợ, bồi thường theo quy định để tháo gỡ khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng công an tăng cường quản lý địa bàn, chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng vi phạm tái diễn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an phải chịu trách nhiệm nếu để địa bàn xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với ngành điện lực, ông Nguyễn Thanh Phong yêu cầu đổi mới tư duy chăm sóc khách hàng theo hướng sâu sát, thấu hiểu và phân loại dựa trên dữ liệu. Đơn vị cần có cách thức thông báo phù hợp với lịch sử thanh toán của từng nhóm khách hàng, tránh áp dụng cứng nhắc, cào bằng; đồng thời chủ động nắm bắt tâm lý, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong yêu cầu ngành điện lực đổi mới tư duy chăm sóc khách hàng theo hướng sâu sát, thấu hiểu và phân loại dựa trên dữ liệu. Theo đó, cần chấm dứt tình trạng gửi thông báo mang tính áp đặt thời hạn cứng nhắc đối với khách hàng có lịch sử thanh toán tốt, đầy đủ, đúng hạn; thay vào đó, có cách ứng xử phù hợp, thể hiện sự tôn trọng và ghi nhận khách hàng.

Dịp này, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh An Giang tặng 10 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Rạch Giá.