Cử tri Quỳnh Lưu kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, chế độ chính sách và cơ sở vật chất thôn

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu HĐND tỉnh có các ông, bà: Nguyễn Viết Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hoàng Văn Bộ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu; Võ Thị Lan – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban công tác nông dân. Đại biểu HĐND xã có bà Nguyễn Ngọc Yến – Bí thư thôn 1 Cầu Giát và bà Phạm Ngọc Mai – Giám đốc Công ty Đức Tài.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Toàn

Tại hội nghị, đại diện các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027; đồng thời thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp giữa năm 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn

Đối với HĐND xã Quỳnh Lưu, các đại biểu đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2026, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc và kỳ họp trước.

Tại hội nghị, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến công tác quản lý nhà nước, đất đai, giáo dục, chế độ chính sách và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tại khu dân cư.

Trong đó, cử tri thôn 3 Cầu Giát đề nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai đã kéo dài nhiều năm; đồng thời phản ánh tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi và nhu cầu thực hiện các thủ tục của người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét bàn giao công tác quản lý, trong đó có việc điều động, luân chuyển giáo viên ở các cấp mầm non, tiểu học và THCS về cho chính quyền cấp xã quản lý, nhằm phân định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng chồng chéo giữa cấp xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về chế độ, chính sách và hoạt động của các tổ chức ở cơ sở, cử tri đề nghị các cấp quan tâm bố trí kinh phí hoạt động cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch các hội và các hội quần chúng như Hội Khuyến học, Hội Cựu Công an nhân dân, Hội Chữ thập đỏ; xem xét hỗ trợ đóng bảo hiểm cho các chức danh bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế hỗ trợ đối với các thôn có quy mô trên 1.000 hộ và dưới 1.000 hộ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, quy mô dân số và yêu cầu hoạt động thực tế.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn

Một vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là điều kiện cơ sở vật chất tại các khu dân cư sau sáp nhập. Theo phản ánh, nhiều nhà văn hóa thôn hiện nay có diện tích chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu hội họp và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Cử tri đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa; hỗ trợ tiền điện, nước, trang thiết bị phục vụ hoạt động và đầu tư hệ thống truyền thanh cho các thôn. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất phù hợp đối với các thôn sau sáp nhập để bảo đảm điều kiện sinh hoạt của người dân.

Đối với lĩnh vực môi trường, cử tri đề nghị tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tránh tình trạng rác thải tồn đọng gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe Nhân dân.

Ông Nguyễn Viết Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh: Thanh Toàn

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Quỳnh Lưu đã trực tiếp trao đổi, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác quản lý đất đai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, vệ sinh môi trường và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo xã làm rõ hướng giải quyết và trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị vượt thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã cũng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng và theo dõi quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã có thêm thông tin từ thực tiễn cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm cơ sở phản ánh tại kỳ họp cuối năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.