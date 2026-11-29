Chỉ trong tuần qua, ông Trump đã cho thấy không có ý định thực hiện những điều chỉnh chính sách thường thấy ở các tổng thống sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thay vào đó, ông tiếp tục bảo vệ chính sách thuế quan, duy trì quan hệ với các tỷ phú công nghệ và những nhà lãnh đạo chuyên quyền, trong khi chưa đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt, một trong những nguyên nhân khiến cử tri quay lưng với đảng Cộng hòa.

Ông Trump đã vận động thành công để tỷ phú Jensen Huang tiếp tục giữ vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh 7/10 người tham gia cuộc thăm dò cử tri của hãng tin AP cho rằng nền kinh tế Mỹ đang được vận hành theo hướng có lợi cho người giàu.

Ngày 25/11, ông Trump công bố một đợt áp thuế mới, không chỉ nhằm vào Trung Quốc mà còn tác động đến các đối tác thương mại truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, 2/3 số cử tri được khảo sát cho rằng các mức thuế nhập khẩu mà ông áp đặt đã gây tổn hại cho nền kinh tế, trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội nhân dịp Lễ Tạ ơn, ông Trump tiếp tục bảo vệ kế hoạch cải tạo Nhà Trắng, đồng thời cáo buộc chính chính phủ của mình công bố các số liệu kinh tế giả mạo.

Theo ông Matthew Dallek, giáo sư kiêm nhà sử học chính trị tại Đại học George Washington, các tổng thống Mỹ trước đây thường điều chỉnh đường lối sau khi đảng của mình thất bại trong bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Sau cuộc bầu cử năm 1994, Tổng thống thuộc đảng Dân chủ Bill Clinton đã tiến hành cải tổ chính sách phúc lợi xã hội. Năm 2006, sau thất bại của đảng Cộng hòa, Tổng thống George W. Bush quyết định tăng cường lực lượng quân đội Mỹ tại Iraq. Đến năm 2010, Tổng thống Barack Obama, thuộc đảng Dân chủ, đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về cắt giảm thâm hụt ngân sách sau những tổn thất trong bầu cử.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước câu hỏi liệu kết quả bầu cử có khiến chính quyền nghiêm túc xem xét lại các chính sách hay không, cũng như liệu Tổng thống có tin rằng công chúng cuối cùng sẽ ủng hộ chương trình nghị sự của ông.

Ông Trump từng phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ. Xuất hiện trước ống kính truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 26/11, ông Trump tuyên bố kỳ vọng sẽ xây dựng được “mối quan hệ rất mang tính lưỡng đảng”. Theo ông, các nghị sĩ Dân chủ sẽ phải dè chừng trước quyền phủ quyết của Tổng thống, dù ông không muốn sử dụng quyền này.