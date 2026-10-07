Cử tri Quảng Phú nêu 43 nội dung kiến nghị

Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phú

Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh và bà H’ Hương Niê, Phó Chủ tịch HĐND xã Krông Nô.

Tại hội nghị, đại biểu Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh và công tác giải quyết kiến nghị cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thông tin đến cử tri xã Quảng Phú kết quả hoạt động của HĐND tỉnh

Cử xã Quảng Phú đã phản ánh và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, cơ sở hạ tầng và đời sống dân sinh.

Cử tri Y Lom Niê, trưởng thôn Phú Xuân (cũ) là cán bộ không chuyên trách người dân tộc thiểu số thuộc diện dôi dư sau sáp nhập thôn, bon, cử tri đề nghị sớm giải quyết chế độ đối với cán bộ không chuyên trách thuộc diện dôi dư, bảo đảm quyền lợi cho những người thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định.

Cử tri Y Lom Niê (thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú) kiến nghị về đối tượng cán bộ không chuyên trách thụ hưởng Nghị định 154

Về cơ sở hạ tầng, cử tri cho rằng Quảng Phú là xã vùng 3, địa bàn còn nhiều khó khăn; một số tuyến đường dân sinh vẫn lầy lội, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư giao thông, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế.

Cử tri xã Quảng Phú mong muốn sớm có chính sách phân tuyến khám, chữa bệnh theo BHYT phù hợp

Đối với bon Choih, nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sinh sống, cử tri Ngô Thị Hiếu (thôn Duy Xuyên, xã Quảng Phú) đề nghị bộ, ban, ngành nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là trong phát triển điện, đường và sinh kế để nâng cao thu nhập và người dân sớm ổn định đời sống.

Cử tri Ngô Thị Hiếu (thôn Duy Xuyên, xã Quảng Phú) kiến nghị cần đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn tại Bon Choih

Cử tri cũng kiến nghị sớm di dời hệ thống trụ điện dọc Quốc lộ 28, đoạn khoảng 1 km từ cầu Đắk P’rí, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở. Đây là nội dung đã được người dân kiến nghị trong nhiều năm nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Về an toàn giao thông, cử tri phản ánh tình trạng thiếu biển báo trên Quốc lộ 28; xe tải, xe ben chở quá tải trọng thường xuyên lưu thông qua khu vực đông dân cư, đặc biệt vào ban đêm, gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhiều cử tri cho rằng chính quyền địa phương sớm giải quyết được tình trạng chồng lấn đất đai, gây khiếu kiện kéo dài

Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được rao bán trên internet và các nền tảng thương mại điện tử, cử tri Cử tri Nguyễn Đức Thắng (thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú) đề nghị tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Chính quyền địa phương và đại diện các sở, ngành dự buổi tiếp xúc cử tri

Với 17 ý kiến và 43 nội dung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Xuân Trung phát biểu kết luận tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với xã Quảng Phú

Đối với những kiến nghị cần sự phối hợp của các sở, ngành hoặc vượt thẩm quyền địa phương, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời theo dõi việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đông đảo cử tri xã Quảng Phú tham dự Hội nghị

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung nhấn mạnh, những kiến nghị của cử tri cũng là cơ sở để Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tiếp tục nắm bắt những vấn đề phát sinh tại địa phương, từ đó kiến nghị các cấp, ngành có giải pháp phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Quang cảnh hội nghị