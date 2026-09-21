Cử tri quan tâm, lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú, thiếu sách giáo khoa

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày tóm tắt báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc kịp thời tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; các hoạt động Kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"...

Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc tới kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, mong muốn chương trình, các nội dung đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm thủ tục và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hướng vào thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các khoản thu đầu năm học.

Cử tri cũng quan tâm tới việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế…

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật. Xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Đồng thời đẩy nhanh kết nối, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan nhà nước đã có; duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại và người hạn chế kỹ năng số.