Cử tri quan tâm hiệu quả đầu tư khoa học, công nghệ và giải ngân vốn đầu tư công

Theo dõi phiên chất vấn qua các kênh truyền hình, phát thanh trực tiếp, cử tri tỉnh Đồng Tháp quan tâm, chia sẻ nhiều ý kiến về hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ, gắn với đào tạo nguồn nhân lực và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học

Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp chia sẻ ý kiến về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của các đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ tại phiên chất vấn, nhất là đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh hiện nay, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của mỗi địa phương. Đối với Đồng Tháp, đây là lĩnh vực cần được quan tâm đầu tư đúng mức nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho phát triển trong thời gian tới.

Theo Tiến sĩ Đạt, hiệu quả đầu tư cần được đánh giá bằng giá trị thực tế tạo ra, không chỉ ở kinh phí bố trí. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường liên kết giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu với doanh nghiệp nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả phát triển kinh tế địa phương.

Từ thực tiễn hoạt động, Trường Đại học Đồng Tháp đang chuyển hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, chú trọng khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả, phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong năm học 2025 - 2026, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn trường triển khai 7 đề tài cấp Bộ và 154 đề tài cấp Trường; có 670 bài báo khoa học, trong đó 506 bài đăng trên các tạp chí có mã ISSN và 164 bài báo quốc tế thuộc các hệ thống, cơ sở dữ liệu Scopus, WoS, SCIE, SSCI và ESCI. Riêng số công trình khoa học được công bố trên WoS là 88 và trên Scopus là 60. Tổng thu từ hoạt động khoa học và công nghệ đạt 50 tỷ đồng, chiếm 5,58% tổng thu của nhà trường.

Đáng chú ý, nhà trường hiện có 30 nhóm nghiên cứu, tạo nền tảng tập hợp đội ngũ, phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu và tăng cường hợp tác khoa học. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học cũng có những thành tích nổi bật.

Tiêu biểu là Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Vĩnh Phúc, giảng viên của trường được ghi nhận trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Đây là dấu ấn góp phần khẳng định nỗ lực xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao, nâng cao chất lượng nghiên cứu và từng bước củng cố vị thế của nhà trường trong hoạt động khoa học.

Ông Trương Tấn Đạt cho rằng, tình trạng chậm bố trí, phân bổ và giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ không chỉ do thủ tục hành chính mà còn liên quan đến chất lượng chuẩn bị nhiệm vụ, cơ chế quản lý và năng lực thực hiện.

Vì vậy, cần có cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù nghiên cứu, tăng quyền chủ động cho nhà khoa học và đầu tư trọng điểm cho hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ nghiên cứu. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá bằng sản phẩm, khả năng ứng dụng và đóng góp thực tế cho phát triển kinh tế - xã hội, gắn quản lý theo kết quả với trách nhiệm giải trình.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ông Lê Văn Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp trao đổi về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Theo dõi kỳ họp, ông Lê Văn Chất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh (tỉnh Đồng Tháp) đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nội dung trả lời thẳng vào vấn đề của các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành về phân bổ, quản lý, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và kế hoạch trung hạn 2026 - 2030, nhất là việc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân tại các công trình, dự án trọng điểm.

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, Đồng Tháp đã giải ngân hơn 7.715 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 67,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 60,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 6.667 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương đạt 1.048 tỷ đồng.

Riêng xã Bình Ninh được phân bổ 9,848 tỷ đồng thực hiện 10 công trình trong năm 2026. Đến ngày 6/11, tỷ lệ giải ngân đạt 99,94%; trong đó, 7 công trình đã hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, 3 công trình còn lại đang được thi công, đạt khối lượng từ 50% đến 80%.

Ngoài nguồn vốn trên, trong tháng 10/2026, xã Bình Ninh được phân bổ hơn 5,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đầu tư đường giao thông nông thôn.

Theo ông Lê Văn Chất, kết quả giải ngân cao của xã Bình Ninh có được nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, các sở, ngành; nguồn vốn được phân bổ đáp ứng nhu cầu thi công và sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, một số công trình còn chậm tiến độ do hạn chế về thiết bị, nhân lực của nhà thầu; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi mới đạt 34,68% do nguồn vốn này gắn với tiến độ nghiệm thu, hoàn thành các công trình đang triển khai.

Thời gian tới, xã tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn năm 2026; đồng thời nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, ưu tiên các công trình giao thông, thủy lợi cấp thiết và tăng cường giám sát chất lượng thi công. Địa phương cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng nông thôn, thiết chế văn hóa; đồng thời tháo gỡ khó khăn về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, nhất là đá, cát, nhựa đường.