Cử tri quan tâm đến kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu

Cử tri Trần Minh Nhật, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đặt câu hỏi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự thống nhất cao với Nghị quyết quy phạm pháp luật và các nghị quyết về những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ thực hiện, sát thực tiễn cơ sở; nhất là trong các lĩnh vực Khoa học công nghệ; đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổ chức bộ máy, chính sách đối với người hoạt động ở cơ sở.

Cử tri đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm soát giá vật tư nông nghiệp và xem xét quy định về tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non. Cử tri kiến nghị bổ sung biên chế cho ngành Giáo dục; nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã, người hoạt động ở cấp thôn và chế độ thù lao cho người làm việc trong các hội được Nhà nước giao nhiệm vụ. Cử tri mong muốn các cấp tiếp tục kiểm soát giá thị trường (vật liệu xây dựng, vàng, xăng dầu); nghiên cứu cây trồng phù hợp thay thế cây keo để nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế sạt lở khu vực miền núi…

Đáng chú ý, cử tri đề xuất có cơ chế hỗ trợ phù hợp giúp người dân tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số vào đời sống và giải quyết các thủ tục hành chính tại địa bàn vùng cao còn gặp nhiều trở ngại...

Đối với các vấn đề tại địa phương, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các công trình, dự án còn chậm trên địa bàn. Bên cạnh đó, cử tri quan tâm đến quy trình cấp phép cho các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường để giảm giá thành; xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực xử lý rác, một số điểm tập kết rác thải, đảm bảo môi trường sống cho người dân vùng lân cận; đầu tư, nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông nông thôn để kết nối liên vùng và mạng lưới trường học trên địa bàn xã…

Cử tri cũng phản ánh những khó khăn của người dân khi đăng ký làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tách thửa. Thực trạng đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang, sản xuất kém hiệu quả; tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng được nhiều cử tri kiến nghị. Đồng thời, cử tri đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, quy hoạch sản xuất bài bản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cấp hệ thống nước sạch tại địa phương.

Nhiều ý kiến cũng phản ánh những bất cập trong quá trình khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; qua đó đề nghị rà soát, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, đặc biệt là các trường hợp được hưởng mức chi trả 100%; xem xét thỏa đáng chế độ hỗ trợ cho thương binh, cũng như chế độ cho cán bộ thôi việc phục vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính.

Cử tri phản ánh chủ trương trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn đến nay vẫn chưa được triển khai; kiến nghị các cấp, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc, có giải pháp hỗ trợ để phát triển rừng bền vững và nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Cử tri ở địa bàn miền núi đề nghị các cấp tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, thôn qua các thời kỳ và chế độ phụ cấp cho công chức, viên chức cấp xã hiện nay…

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng chính quyền địa phương của thành phố Đà Nẵng trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.