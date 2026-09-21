Cử tri quan tâm chuyển đổi số, đưa di sản văn hóa đến gần công chúng

Lo lắng tình trạng thiếu sách giáo khoa, chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

Trình bày báo tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc kịp thời tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi; các hoạt động Kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2026

Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc tới kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, mong muốn chương trình, các nội dung đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tiếp tục được hoàn thiện, pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm thủ tục và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hướng vào thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… với quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về: tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Cử tri và nhân dân quan tâm đến điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đưa các giá trị di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án; rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra; các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên xe khách giường nằm, khách sạn.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến việc một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế; việc UBND thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại, chuyển 855 kiến nghị đến các cơ quan ở Trung ương theo thẩm quyền giải quyết.

Đến ngày 15.9.2026, đã có 854 kiến nghị được các cơ quan trả lời cử tri, đạt tỉ lệ 99,88%. Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đang khẩn trương đôn đốc, nghiên cứu, đánh giá và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 10 năm 2026.

Có chính sách giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ

Bà Lê Thị Nga cho biết, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về một số nội dung.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về nhân lực, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển giao đầy đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu, công cụ thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao thêm nhiệm vụ nhưng cấp thực hiện không đủ điều kiện hoàn thành; rà soát, tích hợp, đơn giản hóa hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với giảm thủ tục.

Đồng thời, rà soát, ban hành và tham mưu ban hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, có chính sách giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Quang cảnh phiên họp

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Đẩy nhanh kết nối, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan nhà nước đã có; duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại và người hạn chế kỹ năng số...

Cùng với đó, xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

UBND TP. Hà Nội bảo đảm tổng hợp đầy đủ và công khai kết quả tiếp thu, giải trình các nội dung ý kiến của người dân về quy hoạch một số dự án trọng điểm của thành phố trong thời gian tới.