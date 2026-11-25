Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính tại Xã Hồ Thị Kỷ đến 5 điểm cầu các xã: Trí Phải, Tân Lộc, Biển Bạch, Thới Bình và U Minh.

Dự tại điểm cầu Xã Hồ Thị Kỷ có Đại tá Trương Dũng Tiến, đại biểu Quốc hội khoá XVI, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các địa phương và đông đảo cử tri 6 xã.

Đại tá Trương Dũng Tiến, đại biểu Quốc hội khoá XVI, thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại kỳ họp.

Cử tri được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại tá Trương Dũng Tiến thông tin những nội dung trọng tâm và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; đồng thời thông báo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại kỳ họp. Qua đó, giúp cử tri nắm bắt những quyết sách quan trọng của Quốc hội, cũng như hoạt động của các đại biểu trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cử tri các địa phương nêu ý kiến, kiến nghị về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở nghỉ việc; đầu tư thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý là chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở nghỉ việc; đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm hơn đến chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ đối với người có công; chính sách đãi ngộ đối với giáo viên, nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, kiến nghị có thêm giải pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ phát triển kinh tế của người dân.

Đại diện các sở, ngành và địa phương giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri trong thời gian tới./.