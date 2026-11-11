Cử tri quan tâm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Ngày 11-11, Tổ đại biểu số 16 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri các phường Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Phú Nhuận, Cầu Kiệu và Đức Nhuận theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ đại biểu số 16 HĐND TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 11-11. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo TPHCM.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM và kết quả giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố trước và sau kỳ họp.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc sáng 11-11. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri phản ánh, kiến nghị, tập trung vào các dự án giao thông lớn, tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, an toàn thực phẩm, thu gom rác, bạo lực học đường và chính sách đối với người hoạt động tại khu phố. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thay mặt Tổ đại biểu số 16, đại biểu Phạm Hồng Sơn ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của cử tri, khẳng định tổ đại biểu sẽ chuyển đầy đủ đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trao đổi về các dự án giao thông, đại biểu Phạm Hồng Sơn cho biết, tuyến metro số 1 hiện vận hành tốt, góp phần giảm tải phương tiện cá nhân. Thành phố đang nỗ lực triển khai 8 tuyến đường sắt đô thị, với mục tiêu hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2030, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn.

*Đại biểu Phạm Hồng Sơn ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của cử tri. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Về công tác chống ngập, đại biểu Phạm Hồng Sơn cho biết, dự kiến cuối tháng 11-2026, thành phố sẽ đưa hệ thống ngăn triều vào vận hành, góp phần giảm ngập tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Đại biểu cũng mong muốn cử tri các phường tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống tốt hơn.