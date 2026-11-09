Cử tri phường Trường Vinh kiến nghị nâng cấp hệ thống thoát nước, giải quyết tình trạng ngập úng

Quang cảnh hội nghị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Sáng 9/11, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Kỳ Thanh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Hồ Thị Thùy Trang - Giám đốc Viễn thông Nghệ An và các đại biểu HĐND phường Trường Vinh.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Trường Vinh.

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường tiếp xúc cử tri phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri phường Trường Vinh kiến nghị tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị; đầu tư, xây dựng, giao thông vận tải, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng; môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa - xã hội; cải cách hành chính và an ninh, trật tự.

Cử tri đề nghị UBND phường quan tâm nâng cấp các tuyến đường, hệ thống mương thoát nước xuống cấp, thường xuyên gây ngập úng như Đặng Văn Ngữ, Cao Xuân Huy, Đặng Nguyên Cẩn, Cù Chính Lan, Trần Đăng Ninh...

Đồng chí Nguyễn Kỳ Thanh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các dự án đô thị, cử tri đề nghị khôi phục đường giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp sau khi triển khai Dự án Khu đô thị Đại Huệ; điều tiết hệ thống cống thoát nước tại khu vực Hồi Chùa, Hồi Cống để hạn chế ngập úng.

Đồng thời, kiến nghị đẩy nhanh chi trả tiền đền bù Dự án Hồ Điều Hòa 2; sớm hoàn thiện thủ tục cấp đất tái định cư cho 38 hộ dân tại Hòa Lam, bàn giao nhà văn hóa và xem xét chính sách hỗ trợ các hộ thuộc diện di dời.

Cử tri phường Trường Vinh phát biểu nêu kiến nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Về sản xuất và môi trường, cử tri đề nghị rà soát số liệu thuế đất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả; chấn chỉnh công tác thu gom rác thải, xử lý tình trạng rác từ các khu đô thị đổ ra đồng ruộng, xe chở rác làm rơi vãi rác và nước thải, các điểm tập kết rác tự phát.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng cây xanh che khuất tầm nhìn tại các nút giao, lấn chiếm lòng đường họp chợ, để xe và tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị; giám sát hoạt động thi công tại khu đô thị Handico.

Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh Nguyễn Ngọc Phong trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, cử tri kiến nghị đẩy nhanh cấp nước sinh hoạt tại khu tái định cư Hòa Lam; hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục thừa kế, phân chia tài sản liên quan đến đất bị thu hồi tại Dự án Hồ Điều Hòa 2 và làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng nhấn mạnh, tình trạng ngập úng trên địa bàn đã diễn ra nhiều năm. Thời gian qua, tỉnh và các cơ quan chức năng, phường đã nỗ lực bố trí nguồn lực, kinh phí, phương tiện để từng bước khắc phục.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh Phan Đức Đồng, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, tập trung phối hợp với các sở, ngành giải quyết những điểm ngập úng kéo dài, không để vấn đề tồn đọng.

Đối với những bất cập trong quy hoạch, giải quyết các khu tập thể và chính sách liên quan đến đất đai, đồng chí đề nghị phường tiếp tục rà soát các đề án đã triển khai, xác định những nội dung còn vướng mắc, nhất là về kinh phí, nhân lực, tiêu chuẩn và nguồn gốc đất đai để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri phường Trường Vinh dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống đường giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, công trình chậm tiến độ và những vấn đề tồn đọng từ trước.