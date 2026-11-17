Sáng 17-11, tại phường Thuận Giao (TPHCM), Tổ đại biểu số 1 HĐND TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao và phường Thuận An.

Tổ đại biểu số 1, HĐND TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh các vấn đề dân sinh như nâng cấp hạ tầng giao thông; tình trạng cáp viễn thông chằng chịt mất an toàn; bất cập trong thu gom, xử lý rác thải và tình trạng lấn chiếm lối thoát hiểm tại khu chung cư.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm; ô nhiễm không khí từ các cơ sở sản xuất gần khu dân cư, trường học; tình trạng nuôi chó thả rong gây mất an toàn, vệ sinh môi trường.

Hơn 200 cử tri phường Thuận Giao, phường Thuận An tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Đại biểu Nguyễn Thu Cúc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Cử tri phường Thuận Giao cũng kiến nghị thành phố sớm thông tin cụ thể về hướng tuyến metro số 2 qua địa bàn, công tác thu hồi đất, kiểm đếm và bồi thường giải phóng mặt bằng để người dân an tâm, ổn định cuộc sống; đồng thời, làm rõ tiến độ các dự án chậm triển khai đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đại diện lãnh đạo địa phương trực tiếp trả lời, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu số 1, đại biểu Nguyễn Thu Cúc tiếp thu các kiến nghị của cử tri và cam kết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.