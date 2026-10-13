Cử tri phường Thuận An kiến nghị, phản ánh nhiều vấn đề đến Tổ đại biểu Quốc hội số 1 TP.HCM

Tổ đại biểu Quốc hội số 1 TP.HCM

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 1 gồm các đại biểu: Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Becamex; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An (trực tiếp).

Các điểm cầu trực tuyến gồm các phường Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa và Thuận Giao (TP.HCM).

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Becamex, thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM giữa hai kỳ họp.

CCử tri Hứa Minh Sang (phường Thuận An) phản ánh về việc một số nhà chờ xe buýt không còn và kiến nghị gia hạn thời gian miễn phí xe buýt.

Theo đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã ghi nhận hơn 20.000 cử tri tham dự với 446 lượt ý kiến phát biểu. Đoàn đại biểu đã tiếp nhận 83 văn bản trả lời của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Về công tác xử lý đơn, tính từ ngày 2/7/2026, Đoàn tiếp nhận và xử lý 437 đơn, trong đó ban hành 183 văn bản chuyển đơn và đôn đốc giải quyết, 34 văn bản hướng dẫn; lưu theo dõi 220 đơn không đủ điều kiện xử lý hoặc bị trùng lặp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri đã đưa ra nhiều kiến nghị, phản ánh đến đại biểu. Cử tri Hứa Minh Sang (phường Thuận An) phản ánh về việc một số nhà chờ xe buýt không còn và kiến nghị gia hạn thời gian miễn phí xe buýt. Ông Sang mong muốn TP.HCM tiếp tục gia hạn thời gian miễn phí xe buýt cho người dân. Theo ông, chính sách này không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu (phường Thuận An) kiến nghị xem xét mức lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và cán bộ khu phố. Bà Thu đề nghị xem xét tăng phụ cấp cho cán bộ vì khối lượng công việc sau sáp nhập tăng lên.

Bên cạnh đó, bà Thu cho rằng việc tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng nên xem xét những người trên 70 tuổi, bởi họ thông thuộc địa bàn và gần gũi với người dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Một số cử tri khác tại phường Thuận An kiến nghị về một số vụ án chậm giải quyết, việc cập nhật thông tin trên VNeID, suất ăn học đường…

Trước những kiến nghị, phản ánh của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 1, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri tại các địa phương.

Đoàn đại biểu cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Các ý kiến, phản ánh còn lại sẽ được chuyển đến các đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội sau buổi tiếp xúc cử tri.