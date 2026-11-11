Cử tri phường Thới Sơn kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Thới Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Tổ nhân dân tự quản, thành viên các tổ và Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận tại 10 khu phố, tạo điều kiện để lực lượng này yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Về hạ tầng và vệ sinh môi trường, cử tri phản ánh hệ thống cống thoát nước tại một số hẻm tại Khu phố 5 có chiều rộng hẹp nhưng chưa được lắp nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng khảo sát, có giải pháp khắc phục.

Cử tri phường Thới Sơn kiến nghị nhiều vấn đề.

Cử tri phản ánh tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè, hành lang đi bộ dọc tuyến đường và kè sông Tiền, gây mất an toàn cho người đi bộ. Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe máy lấn chiếm vỉa hè, hành lang dành cho người đi bộ.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là tình trạng đổ rác thải trái phép trên đường Đỗ Quang. Mặc dù khu vực này đã được ra quân dọn dẹp, trả lại cảnh quan sạch đẹp, nhưng chỉ sau vài ngày, tình trạng đổ rác lại tái diễn. Cử tri đề nghị địa phương xác định rõ trách nhiệm quản lý khu đất, đồng thời lắp đặt camera giám sát và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm vệ sinh môi trường lâu dài.

Chủ tịch UBND phường Thới Sơn Phạm Văn Hiếu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND phường Thới Sơn Phạm Văn Hiếu ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với vấn đề quy hoạch tuyến đường Đỗ Quang, đồng chí cho biết địa phương sẽ nghiên cứu, phối hợp rà soát quy hoạch giao thông, xác định phương án phù hợp, bảo đảm tính khả thi trong thời gian tới.

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phường đã kiến nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hành lang an toàn giao thông; đồng thời thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường.

Đối với tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, Chủ tịch UBND phường cho biết, trước đây địa phương đã lắp đặt camera di động tại một số khu vực công cộng, tuyến đường và khu phố để theo dõi, phát hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, hiện một số camera đã cũ, góc quan sát chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, phường sẽ xem xét củng cố hệ thống và lắp đặt bổ sung camera tại các tuyến đường trọng điểm. Đồng thời, đề nghị các khu phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân quân tự vệ tăng cường tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đại biểu Trần Minh Trung ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 8, đại biểu Trần Minh Trung ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp HĐND tỉnh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp làm rõ và thông tin đến cử tri.

Đại biểu mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.