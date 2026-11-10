Cử tri phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, hạ tầng đô thị

Các đại biểu Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25 tiếp xúc cử tri.

Chiều 10/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25 gồm các đại biểu: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn đã tiếp xúc cử tri các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Lê Văn Trung thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Lê Văn Tuấn thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn.

Cử tri các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong đó, vấn đề được cử tri hai phường đặc biệt quan tâm là công tác quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cử tri đề nghị cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác minh các khoản thuế đã nộp, cập nhật đầy đủ các trường hợp được miễn, giảm thuế; công khai, minh bạch nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri phường Sầm Sơn dự hội nghị.

Về hạ tầng giao thông, cử tri phường Sầm Sơn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đường ven biển và Đại lộ Nam sông Mã; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sớm hoàn thành các công trình, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch. Cử tri phường Nam Sầm Sơn kiến nghị rà soát cao độ nền đường, hệ thống cống, rãnh thoát nước trong quá trình thi công Dự án đường trục cảnh quan Sầm Sơn - Thanh Hóa, tránh ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh; đồng thời quan tâm nâng cấp các tuyến đường 4B, 4C đã xuống cấp.

Đáng chú ý, vấn đề đầu tư các khu tái định cư và bảo đảm quyền lợi của người dân thuộc diện thu hồi đất cũng được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bố trí, ứng trước hoặc đối ứng nguồn kinh phí để địa phương triển khai các khu tái định cư trong năm 2026 và 2027.

Cử tri phường Nam Sầm Sơn dự hội nghị.

Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cử tri phường Sầm Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý nước thải; đồng thời quy hoạch, bố trí điểm tập kết, tiếp nhận phế thải xây dựng phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng đổ thải không đúng nơi quy định. Cử tri phường Nam Sầm Sơn đề nghị rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, xác định hạn mức đất ở và chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ có đất sử dụng ổn định từ trước năm 1980, bảo đảm công bằng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, cử tri phường Sầm Sơn kiến nghị tỉnh rà soát chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp, cơ chế tham gia bảo hiểm đối với chủ tịch các hội quần chúng ở cơ sở và có phụ cấp phù hợp cho phó chủ tịch hội, để những người hoạt động ở cơ sở yên tâm công tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 25, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri hai phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn. Đồng chí cũng thông tin, làm rõ thêm các chủ trương, chính sách và lộ trình giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng với cử tri phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.