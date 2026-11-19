Tổ đại biểu số 13 gồm các đồng chí: Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu; ông Đỗ Hiếu Thảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mường Bo, Tổ phó Tổ đại biểu; bà Sùng Thị Me, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Sa Pa, thành viên Tổ đại biểu.

Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 120 cử tri trên địa bàn phường Sa Pa.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Sa Pa.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII. Theo kế hoạch dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 8 - 9/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Yên Bái.

Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xem xét phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và thảo luận, quyết định 33 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đại diện Tổ đại biểu cho biết, GRDP quý III/2026 tăng 10,58%; tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,09%. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 2/11/2026 đạt 17.793,7 tỷ đồng, tăng 16,84% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 4 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Hoạt động du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với khoảng 10,85 triệu lượt khách trong 10 tháng, đạt 96,19% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch đạt 45.150 tỷ đồng.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin về chương trình kỳ họp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị cũng thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến những kỳ họp trước.

Theo tổng hợp, các xã, phường thuộc khu vực Sa Pa có 14 lượt kiến nghị thuộc 13 nhóm vấn đề, trong đó 4 kiến nghị đã được giải quyết hoàn thành, 10 kiến nghị đang tiếp tục được xem xét, xử lý.

Riêng phường Sa Pa còn 2 nội dung kiến nghị đang được giải quyết, liên quan đến Dự án Chợ văn hóa - Bến xe khách Sa Pa và Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa.

Đối với Dự án Chợ văn hóa - Bến xe khách Sa Pa, UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung kết luận thanh tra, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài tại dự án trong quý IV/2026.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa, nhà đầu tư đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhằm bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tiếp tục thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri phường Sa Pa đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa phương.

Nội dung được cử tri quan tâm gồm công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ triển khai một số dự án; việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội; công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải cùng những vấn đề dân sinh khác.

Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, lãnh đạo UBND phường Sa Pa và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời cung cấp thêm thông tin, làm rõ các nội dung được Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh, trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Sa Pa.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng các kiến nghị chính đáng của Nhân dân theo quy định.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri.