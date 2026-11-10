Cử tri phường Quang Trung kiến nghị nâng cấp hạ tầng đô thị

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quang Trung.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đơn vị bầu cử số 23 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri phường Quang Trung bày tỏ sự đồng tình với những kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng và đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng đô thị, tập trung vào hệ thống giao thông, thoát nước, điện và viễn thông.

Cử tri tổ dân phố 10, phường Quang Trung phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, cử tri kiến nghị nâng cấp tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 217; cải tạo, đấu nối đồng bộ hệ thống cống rãnh giữa các khu dân cư, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; từng bước ngầm hóa hệ thống đường điện, cáp viễn thông, di dời các cột điện nằm giữa lòng đường, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Cử tri cũng đề nghị đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, nhất là thiết bị phục vụ lọc máu cho bệnh nhân suy thận; mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập. Đồng thời, xem xét điều chỉnh phụ cấp, kinh phí hoạt động và có chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, người hoạt động ở tổ dân phố và các chi hội đoàn thể.

Các đại biểu và cử tri phường Quang Trung dự hội nghị.

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri tổ dân phố 14 đề nghị tỉnh sớm thu hồi hơn 7.000m2 đất của công ty Thanh Ninh, bàn giao về UBND phường Quang Trung để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 hộ dân đã sinh sống ổn định trên đất hơn 30 năm. Cử tri cũng đề nghị làm rõ các hộ có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hay không, trường hợp không đủ điều kiện cần trả lời cụ thể lý do.

Đại biểu Nguyễn Văn Khiên phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Khiên ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các kiến nghị để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.