Cử tri phường Phú Thủy kiến nghị nhiều vấn đề trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Linh mục Lê Nguyên Thao báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2

Tại buổi tiếp xúc, Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri phường Phú Thủy dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, kỳ họp dự kiến gần 30 ngày làm việc với 2 đợt họp: đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11/2026; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11/2026. Trong đó, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết thông tin nội dung trước kỳ họp

Tại kỳ họp, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 50 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp, các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Cử tri phường Phú Thủy cũng được thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến sách giáo khoa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Phú Thủy đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nêu nhiều ý kiến liên quan đến giáo dục, quản lý đất đai, phòng, chống tham nhũng và chính sách đối với cán bộ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cử tri kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng trong trường học, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Cử tri kiến nghị đến vấn đề phòng, chống tham nhũng

Liên quan đến cải cách giáo dục, cử tri cho rằng một số chính sách thay đổi trong thời gian qua chưa có tính kế thừa; một số tác phẩm trong sách giáo khoa hiện nay chưa bảo đảm chất lượng, nội dung chưa phù hợp.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa tại nhiều địa phương khi năm học đã bắt đầu. Cử tri kiến nghị sách giáo khoa cần được xem là hàng hóa đặc biệt và có cơ chế quản lý phù hợp.

Cử tri kiến nghị vấn đề lấn chiếm đất công

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị sửa đổi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vì cho rằng một số quy định hiện hành không còn phù hợp; đồng thời phản ánh tình trạng lấn chiếm đất công còn diễn biến phức tạp.

Cử tri cũng nêu ý kiến về việc một số cán bộ được hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP nhưng chưa đúng đối tượng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ngoài ra, cử tri đề nghị tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; nâng mức phụ cấp, hỗ trợ đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo phường Phú Thủy, các sở, ngành liên quan ghi nhận, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Đối với kiến nghị về tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn, chính quyền địa phương đang rà soát và nắm lại các chính sách, nghị định liên quan, phường Phú Thủy đã thành lập đoàn kiểm tra, đang thực hiện các thủ tục theo quy định và sẽ giải quyết đúng thẩm quyền, chậm nhất là ngày 30/9/2026.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời kiến nghị liên quan đến dự án Hồ Kapet

Đối với dự án hồ chứa nước Kapet, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng giải thích, dự án này đang được triển khai các bước theo quy định, đang lập hồ sơ thiết kế, đấu giá lâm sản, bàn giao mặt bằng… Dự kiến cuối 2028, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến trả lời các kiến nghị của cử tri

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có tình trạng thiếu sách giáo khoa, cải cách giáo dục, định hướng trong công tác dạy môn Lịch sử; chính sách đối với người có công, công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

ĐBQH Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Đối với những vấn đề thuộc Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri nêu ra tại cuộc họp để thông tin đến cử tri.