Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND phường Nghĩa Lộ đã thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp. Lãnh đạo UBND phường báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; đồng thời thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những kỳ tiếp xúc trước.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị đã ghi nhận 27 ý kiến, kiến nghị của 10 cử tri. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân như: hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng sạt lở bờ đê; chế độ, chính sách, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách tại các tổ dân phố; nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và các công trình dân sinh trên địa bàn.

Cử tri phường Nghĩa Lộ phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo phường và đại diện các cơ quan chuyên môn nghiêm túc tiếp thu, trực tiếp giải trình, trả lời tại hội nghị. Qua đó, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp nhận các kiến nghị để tiếp tục rà soát, xem xét giải quyết theo quy định.

Hội nghị là dịp để đại biểu HĐND và chính quyền phường Nghĩa Lộ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.