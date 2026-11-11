Cử tri phường Mỹ Thượng, Hóa Châu kiến nghị về dân sinh và diện mạo đô thị

Theo đó, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri phường Mỹ Thượng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đại biểu Tổ đại biểu số 6 và đại diện lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Mỹ Thượng.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 6 thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026, hoạt động của HĐND thành phố và dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường lệ lần thứ 3 HĐND thành phố khóa IX.

Cử tri phường Mỹ Thượng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được, đồng thời nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và diện mạo đô thị. Trong đó, cử tri quan tâm đến việc đầu tư vỉa hè, bờ kè đoạn từ đình Cả đến kiệt 17 TDP Trung Đông; bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến từ TDP An Truyền đến ngã 5 TDP Dưỡng Mong và đường Lại Thế ra chợ Mai; kiến nghị về hoạt động của sân bóng Phú Thượng cũ và công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Cử tri phường Mỹ Thượng quan tâm đến các vấn đề dân sinh, đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng thời, trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các công trình, dự án giao thông, công trình thoát lũ, công tác giải phóng mặt bằng, các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn phường cũng như hoạt động tổ chức tang lễ.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.

Tại phường Hóa Châu, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Huế có buổi tiếp xúc cử tri. Tham dự gồm các đồng chí: Phan Thanh Hải, TUV, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế; Trần Đức Minh, Giám đốc Công ty TNHH HITEC.

Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Huế tiếp xúc cử tri tại phường Hóa Châu.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong 10 tháng đầu năm 2026, kết quả hoạt động của HĐND thành phố và dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm.

Hội nghị ghi nhận 11 ý kiến cử tri, tập trung vào những vấn đề dân sinh, hạ tầng và bảo tồn di sản. Đáng chú ý là kiến nghị đầu tư quảng trường phố cổ Bao Vinh, xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bồ và hỗ trợ trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa.

Cử tri tổ dân phố Bao Vinh đề nghị thành phố bố trí nguồn lực xây dựng quảng trường phố cổ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm nhấn cảnh quan, góp phần thu hút du khách và phát triển du lịch, dịch vụ.

Cử tri tổ dân phố Hà Lương phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Bồ ngày càng nghiêm trọng, ăn sâu vào đất sản xuất, tiến sát khu dân cư, đe dọa tính mạng và tài sản người dân. Cử tri kiến nghị sớm khảo sát, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để bảo đảm an toàn lâu dài.

Cử tri phường Hóa Châu phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND thành phố Huế sáng 11/11.

Về bảo tồn di sản, cử tri đề nghị rà soát, kiểm kê, bổ sung các công trình kiến trúc cổ, đình làng và địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa vào danh mục kiểm kê di tích; đồng thời có chính sách hỗ trợ trùng tu các đình làng xuống cấp nhưng chưa được xếp hạng.

Ngoài ra, cử tri tổ dân phố Địa Linh kiến nghị đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Hương; khắc phục ngập úng trên Tỉnh lộ 4, nâng cấp hơn 2km còn lại của Tỉnh lộ 8B và xem xét nâng mức hỗ trợ, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Thanh Hải, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố, ghi nhận, chia sẻ những kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là những bất cập về hạ tầng tại các địa bàn mới sáp nhập. Đồng chí đề nghị chính quyền phường chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp và phản ánh tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Riêng lĩnh vực di sản, đồng chí đề nghị địa phương phối hợp với ngành chuyên môn rà soát, kiểm kê, phân loại và đề xuất công nhận di tích, làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo tồn.