Chiều 20/11, Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố gồm các đại biểu: Ngô Tân Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thế Đông (pháp danh Thượng tọa Thích Thanh Sơn), Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp xúc cử tri phường Mão Điền.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Mão Điền.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thế Đông thông báo đến cử tri phường Mão Điền dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2026. Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh - Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang).

Cử tri phường Mão Điền tán thành với những nội dung đại biểu thông báo và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ làm công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng mới hoặc có phương án mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của Nhân dân.

Cử tri phường Mão Điền nêu ý kiến.

Đối với dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn, cử tri phản ánh quá trình triển khai dự án ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và việc đi lại của người dân. Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai và hoàn thiện dự án cần rà soát tổng thể hệ thống đường giao thông nhằm đánh giá đầy đủ những ảnh hưởng của dự án đến khả năng lưu thông và kết nối giao thông. Đề nghị sau khi dự án hoàn thành có phương án khôi phục, hoàn trả và bảo đảm kết nối thông suốt các tuyến giao thông cũ với các tuyến đường liên phường, liên khu vực.

Cử tri cũng phản ánh cơ sở vật chất tại các phân hiệu Trường Trung học cơ sở Mão Điền còn thiếu thốn, chật hẹp; học sinh vẫn phải học trong các phòng cấp 4 đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu.

Thay mặt Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố, đồng chí Ngô Tân Phượng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh sát thực tiễn đời sống dân sinh của cử tri phường Mão Điền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Về đầu tư xây dựng trường học và nhà văn hóa, đồng chí cho biết, việc đầu tư các công trình thực hiện theo phân cấp quản lý và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp và sáp nhập các tổ dân phố, nhu cầu về cơ sở vật chất, trường lớp học và thiết chế văn hóa ở cơ sở đặt ra rất lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn ngân sách đầu tư công của thành phố còn hạn chế, các dự án phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Mão Điền căn cứ nguồn vốn được phân bổ hằng năm kết hợp với việc đẩy mạnh triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực tại chỗ, chủ động rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để sớm đầu tư các công trình cấp thiết, nhất là cơ sở vật chất trường học và nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của Nhân dân.

Đối với đề xuất mở rộng, kết nối các tuyến đường giao thông và mở dốc lên, xuống đê phục vụ đi lại, sản xuất của Nhân dân, đồng chí đề nghị UBND phường Mão Điền rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu, số lượng vị trí cần mở; chủ động phối hợp, làm việc với Chi cục Đê điều để thống nhất phương án kỹ thuật bảo đảm an toàn đê điều, từ đó ưu tiên bố trí nguồn lực sớm triển khai thực hiện.

Các đại biểu Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố với cử tri phường Mão Điền.

Liên quan đến kiến nghị nâng mức phụ cấp và bổ sung chức danh được hưởng chế độ ở tổ dân phố, đồng chí Ngô Tân Phượng ghi nhận đây là nguyện vọng chính đáng, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ trẻ tham gia công tác tại cơ sở. Thành phố sẽ giao các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành nhằm động viên cán bộ cơ sở yên tâm công tác.